Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Rabu, 16 September 2026 | 00.42 WIB

Tim Bulu Tangkis Indonesia Latih Tanding di Jepang Jelang Asian Games 2026

Tim bulu tangkis Indonesia latih tanding melawan Jepang jelang Asian Games 2026 / Dok: PBSI - Image

Tim bulu tangkis Indonesia latih tanding melawan Jepang jelang Asian Games 2026 / Dok: PBSI

JawaPos.com – Tim bulu tangkis Indonesia menjalani latih tanding bersama NTR East Badminton Club Jepang pada hari kedua pemusatan latihan menjelang Asian Games 2026. Sesi tersebut menjadi bagian dari persiapan skuad Merah Putih sebelum tampil di pesta olahraga bergengsi se-Asia tersebut. 

Latih tanding melawan klub Jepang tersebut mendapat sambutan positif dari pelatih ganda putra Indonesia, Anthonius Budi Ariantho. Menurutnya, kesempatan menghadapi pemain dengan karakter berbeda penting untuk menambah pengalaman sekaligus memperkaya opsi permainan para atlet.

"Dengan sparing bersama klub dari Jepang saya rasa sangat positif. Karena kami bisa mendapat variasi pola main dari lawan yang berbeda. Kalau dengan tim sendiri kan sudah sehari-hari ya," kata Antonius dalam rilis resmi PBSI, Selasa (15/9/2026).

"Manfaatnya nanti bisa dirasakan saat pertandingan, sudah lebih banyak dan siap dengan pola yang berbeda-beda", lanjutnya.

Persiapan sektor ganda putra juga dinilai sudah cukup matang menjelang Asian Games 2026. Indonesia membawa lima pemain untuk nomor tersebut dan sejak menjalani pemusatan latihan di Tanah Air mereka telah dibiasakan bermain dengan pasangan yang berbeda.

"Dari sejak di Indonesia sudah dibiasakan, lima pemain ini kami putar dengan pasangan yang berbeda. Saya rasa persiapan sudah matang banget ya, tinggal lihat nanti ketemu siapa, kebutuhannya bagaimana," jelas Antonius.

Latih tanding menghadapi Jepang juga dirasakan pasangan ganda putr Indonesia Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum. Mereka menyebut sesi tersebut memberikan pengalaman berbeda karena pasangan Jepang biasanya menjadi lawan mereka di berbagai turnamen.

"Seru tadi bisa latih tanding dengan ganda-ganda Jepang. Biasanya jadi lawan tapi hari ini bisa latihan bersama. Positif sekali hawanya dan ada suasana baru," tutur Rachel.

Sementara, Febi menilai kesempatan tersebut bisa menjadi tambahan modal bagi dirinya dan Rachel sebelum tampil di Asian Games 2026. Dia juga menilai karakter permainan ganda putri Jepang yang ulet dan memiliki tenaga kuat dapat memberikan gambaran tantangan yang mungkin mereka hadapi di Aichi-Nagoya.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Amri/Nita Jadi Tumpuan Ganda Campuran Asian Games 2026 - Image
Sports

Amri/Nita Jadi Tumpuan Ganda Campuran Asian Games 2026

Senin, 14 September 2026 | 17.05 WIB

Kalah dari Arab Saudi 89-100, Timnas Basket Indonesia Angkat Kaki dari Asian Games 2026 - Image
Sports

Kalah dari Arab Saudi 89-100, Timnas Basket Indonesia Angkat Kaki dari Asian Games 2026

Senin, 14 September 2026 | 04.04 WIB

Janice Tjen Mundur Dari Asian Games 2026, Ini Alasannya! - Image
Sports

Janice Tjen Mundur Dari Asian Games 2026, Ini Alasannya!

Sabtu, 12 September 2026 | 16.30 WIB

Terpopuler

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi - Image
1

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

2

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

3

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

4

Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona

5

Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang

6

Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena

7

Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China

8

Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka

9

Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang

10

Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore