Tim Bulu Tangkis Indonesia Latih Tanding di Jepang Jelang Asian Games 2026

JawaPos.com – Tim bulu tangkis Indonesia menjalani latih tanding bersama NTR East Badminton Club Jepang pada hari kedua pemusatan latihan menjelang Asian Games 2026. Sesi tersebut menjadi bagian dari persiapan skuad Merah Putih sebelum tampil di pesta olahraga bergengsi se-Asia tersebut.

Latih tanding melawan klub Jepang tersebut mendapat sambutan positif dari pelatih ganda putra Indonesia, Anthonius Budi Ariantho. Menurutnya, kesempatan menghadapi pemain dengan karakter berbeda penting untuk menambah pengalaman sekaligus memperkaya opsi permainan para atlet.

"Dengan sparing bersama klub dari Jepang saya rasa sangat positif. Karena kami bisa mendapat variasi pola main dari lawan yang berbeda. Kalau dengan tim sendiri kan sudah sehari-hari ya," kata Antonius dalam rilis resmi PBSI, Selasa (15/9/2026).

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"Manfaatnya nanti bisa dirasakan saat pertandingan, sudah lebih banyak dan siap dengan pola yang berbeda-beda", lanjutnya.

Persiapan sektor ganda putra juga dinilai sudah cukup matang menjelang Asian Games 2026. Indonesia membawa lima pemain untuk nomor tersebut dan sejak menjalani pemusatan latihan di Tanah Air mereka telah dibiasakan bermain dengan pasangan yang berbeda.

"Dari sejak di Indonesia sudah dibiasakan, lima pemain ini kami putar dengan pasangan yang berbeda. Saya rasa persiapan sudah matang banget ya, tinggal lihat nanti ketemu siapa, kebutuhannya bagaimana," jelas Antonius.

Latih tanding menghadapi Jepang juga dirasakan pasangan ganda putr Indonesia Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum. Mereka menyebut sesi tersebut memberikan pengalaman berbeda karena pasangan Jepang biasanya menjadi lawan mereka di berbagai turnamen.

"Seru tadi bisa latih tanding dengan ganda-ganda Jepang. Biasanya jadi lawan tapi hari ini bisa latihan bersama. Positif sekali hawanya dan ada suasana baru," tutur Rachel.