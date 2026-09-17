Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Antara
Jumat, 18 September 2026 | 04.43 WIB

Debutan Yoga Ardika Putra Buka Jalan Teqball Indonesia di Asian Games 2026

Atlet teqball tunggal putra Indonesia, Yoga Ardika Putra, tengah berlaga dalam pertandingan pembuka fase penyisihan Grup B Asian Games Aichi-Nagoya 2026, melawan wakil Vietnam, Kamis. (NOC Indonesia) - Image

Atlet teqball tunggal putra Indonesia, Yoga Ardika Putra, tengah berlaga dalam pertandingan pembuka fase penyisihan Grup B Asian Games Aichi-Nagoya 2026, melawan wakil Vietnam, Kamis. (NOC Indonesia)

JawaPos.com - Atlet teqball nasional Yoga Ardika Putra, tampil gemilang sebagai debutan pada ajang Asian Games Aichi-Nagoya 2026, Kamis.

Dalam pertandingan penyisihan Grup B tunggal putra, Yoga menekuk wakil Vietnam dan Laos untuk mengamankan posisinya di fase grup.

“Cukup fokus dengan kemampuan yang kita punya dan percaya diri. Kualitas fokusnya tidak boleh terbawa dengan permainan lain,” ujar Yoga dalam keterangannya di Nagoya, Aichi, Jepang.

Pada pertandingan pembuka, atlet yang berstatus mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) tersebut mengalahkan atlet Vietnam, Truong Giang Ba, dengan kemenangan tiga set 7-12, 12-11, 12-8.

Kesuksesannya berlanjut dengan mengantongi kemenangan dari wakil Laos, Alisa, dengan dua set langsung, 12-5, 12-6.

Dua kemenangan yang ditorehkan Yoga dalam laga pembuka tunggal putra pada hari ini, menjadi modal penting bagi teqball Indonesia agar bisa menyumbang emas perdana dari ajang Asian Games.

Mengingat pentingnya pertandingan yang ia lakoni di Nagoya, Yoga berkomitmen untuk menjaga fokus dan semangat.

"Kita tetap fokus pada tujuan. Kita sudah latihan capek-capek sebelumnya. Tidak boleh kalah dengan hal-hal tegang seperti ini, jadi harus dialihkan fokusnya," ungkap atlet berusia 21 tahun itu.

Masih dalam fase yang sama, selanjutnya Yoga akan menghadapi tiga lawan kuat di Grup B yakni Filipina, Korea Selatan, dan Jepang selaku tim tuan rumah.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Amri dan Fadia Dipercaya Jadi Kapten Tim Bulu Tangkis Indonesia di Asian Games 2026 - Image
Sports

Amri dan Fadia Dipercaya Jadi Kapten Tim Bulu Tangkis Indonesia di Asian Games 2026

Jumat, 18 September 2026 | 04.35 WIB

Asian Games 2026: Timnas Basket Putri Indonesia Tekuk Thailand, Balas Kekalahan di SEA Games 2025! - Image
Sports

Asian Games 2026: Timnas Basket Putri Indonesia Tekuk Thailand, Balas Kekalahan di SEA Games 2025!

Jumat, 18 September 2026 | 00.12 WIB

Timnas Basket Putri Indonesia Hajar Thailand, Modal Penting ke 8 Besar Asian Games 2026 - Image
Sports

Timnas Basket Putri Indonesia Hajar Thailand, Modal Penting ke 8 Besar Asian Games 2026

Kamis, 17 September 2026 | 23.00 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris - Image
1

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris

2

Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea

3

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang

4

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang

5

Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah

7

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

8

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi!

9

Prediksi Genoa vs Sudtirol: Rotasi De Rossi Jadi Sorotan, Laga Coppa Italia Bisa Berlangsung Sengit

10

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol: Los Colchoneros Menang di Metropolitano

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore