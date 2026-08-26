Bidik 14.000 Pelari, Tiket Pertamina Eco RunFest 100 Persen untuk Lingkungan

Pertamina Eco Run Fest bidik 14.000 pelari, tiket 100 persen untuk lingkungan. (Istimewa)
JawaPos.com – Ajang lari tahunan Pertamina Eco RunFest kembali hadir. Tahun ini memasuki penyelenggaraan ke-13 dan menargetkan 14.000 pelari serta 10.000 penonton live music.
Mengusung tema Spark The Change Leave Zero Energy, event yang digelar Minggu (6/12) itu tak sekadar soal lari, tapi menjadikan festival olahraga sekaligus gerakan peduli lingkungan.
“Keberhasilan Eco RunFest tidak hanya diukur dari jumlah peserta. Yang penting adalah meningkatnya kesadaran masyarakat, khususnya pelari, untuk menjaga lingkungan,” ujar Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron di Jakarta, Rabu (26/8).
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Baron menegaskan, seluruh keuntungan dari penjualan tiket akan disalurkan penuh untuk program Eco-Mission.
“00 persen keuntungan penjualan tiket disalurkan utuh untuk Eco-Mission sebagai aksi nyata bagi lingkungan,” tegas Muhammad Baron.
Artinya, sejak membeli tiket, peserta sudah ikut berkontribusi langsung untuk program penghijauan dan aksi lingkungan Pertamina.
Race Director Pertamina Eco RunFest 2026 Reza Puspo menyebut ada empat kategori yang dibuka: Half Marathon, 10K, 5K, dan Family Course.
Untuk Half Marathon, rute dimulai dari Pintu 7 GBK, melintasi Jembatan Semanggi, lanjut ke Jakarta Selatan, Jalan Antasari, Cipete, lalu putar balik dan finis kembali di Pintu 7.
Kategori 10K juga start dari Pintu 7, melewati Plaza Semanggi, Patung Pemuda, kawasan ASEAN, lalu kembali finis di titik awal.
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