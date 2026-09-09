Prabowo Dengar Pidato AHY Sampaikan Kritik Tajam: Harus Terima Kasih Atas Koreksi

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto merespons pidato Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam momentum rangkaian perayaan HUT ke-25 Partai Demokrat. Prabowo mendengar pidato AHY sebelumnya dinilai sebagai kritik tajam terhadap pemerintah.

“Pidato beliau sistematis. Dan pidato beliau tegas. Memang kemarin itu, ada kalangan yang menilai pidato Pak AHY katanya adalah kritik tajam,” kata Prabowo saat menyampaikan pidato dalam perayaan HUT ke-25 Partai Demokrat di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Rabu (9/9).

Prabowo menegaskan, kritik tidak seharusnya dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari. Menurutnya, kritik dan koreksi perlu diterima sebagai bagian dari upaya memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Tapi saudara-saudara, memang bangsa yang besar, yang sudah memilih jalan demokrasi, harus berterima kasih atas kritik dan koreksi,” ujar Prabowo.

Karena itu, Prabowo menyampaikan apresiasi terhadap sikap AHY yang dinilai telah menyampaikan komitmen Partai Demokrat untuk terus bekerja bersama pemerintah demi kepentingan rakyat.

“Tapi yang jelas, beliau tegas menyampaikan itikad beliau dan itikad Partai Demokrat bersama-sama bekerja untuk rakyat,” tegas Prabowo.

Prabowo juga mengaku senang dengan tema yang diusung Partai Demokrat dalam perayaan ulang tahun partai berlambang bintang mercy tersebut. Ia menilai tema itu sejalan dengan sejumlah agenda penting yang harus diperjuangkan bersama.

“Saya sangat-sangat senang dengan tema yang dipilih Partai Demokrat: memajukan ekonomi rakyat, menegakkan keadilan, menjaga demokrasi tetap hidup,” ucap Prabowo.

Menurut Prabowo, kemajuan ekonomi rakyat, penegakan keadilan, serta keberlangsungan demokrasi merupakan bagian dari tanggung jawab bersama. Karena itu, seluruh elemen bangsa dinilai perlu memiliki komitmen untuk memperjuangkan hal tersebut.