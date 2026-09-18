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Risma Azzah Fatin
Sabtu, 19 September 2026 | 03.18 WIB

Lamine Yamal Ungkap Alami Rasisme Ribuan Kali Sepanjang Karir Sepak Bolanya di Spanyol

Lamine Yamal (Bein Sports) - Image

Lamine Yamal (Bein Sports)

JawaPos.com – Penyerang muda Barcelona, Lamine Yamal, mengakui bahwa dirinya telah mengalami tindakan rasisme di Spanyol hingga ribuan kali.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (18/9), Pemain tim nasional Spanyol itu mengatakan bahwa tindakan rasisme terkadang dilakukan secara tidak langsung dan tanpa disadari oleh pelakunya.

Menurut Yamal, komentar maupun tatapan bernada rasis masih kerap terjadi, meskipun orang yang melakukannya tidak selalu menyadari bahwa sikap tersebut merupakan bentuk rasisme.

Yamal mengatakan bahwa pengalaman masa kecilnya di lingkungan Rocafonda, Mataró, turut memengaruhi caranya menghadapi tindakan tersebut.

Yamal menegaskan bahwa rasisme tetap merupakan tindakan yang salah dan tidak dapat dibenarkan, tetapi pengalaman hidupnya membuat dirinya tidak mudah terganggu ketika mengalaminya.

Pemain Barcelona itu juga mencontohkan kejadian yang dialaminya di Stadion Santiago Bernabéu ketika dirinya dan Raphinha menjadi sasaran hinaan yang kemudian beredar melalui video.

Yamal menjelaskan bahwa dirinya tidak merasa tersinggung hanya karena seseorang menyebut warna kulitnya sebagai bahan hinaan.

Yamal menilai persoalannya terletak pada maksud penghinaan tersebut, bukan pada penyebutan warna kulitnya.

Yamal juga mengatakan bahwa sebagai pemain yang tampil di lapangan, dirinya memahami adanya penonton yang telah membeli tiket untuk menyaksikan pertandingan, tetapi menurutnya hal tersebut tidak membuat tindakan rasis dapat dibenarkan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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