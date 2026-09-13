Alexander Zverev Tembus Final US Open 2026 Usai Kalahkan Karen Khachanov dalam 3 Set Langsung

JawaPos.com – Alexander Zverev mencapai final US Open setelah mengalahkan petenis Rusia Karen Khachanov dalam tiga set langsung dengan skor 6-3, 7-6(7), 7-6(6).

Dilansir dari laman Flashscore pada Sabtu (12/9), Kemenangan tersebut membawa unggulan teratas asal Jerman itu ke final Grand Slam ketiganya secara beruntun setelah sebelumnya menjuarai French Open dan menjadi runner-up Wimbledon.

Zverev juga tampil solid dengan menyelamatkan dua set point pada tie-break set ketiga sebelum memastikan kemenangan dalam waktu dua jam 58 menit.

Zverev sempat mengalami kesulitan pada awal turnamen, tetapi kemudian mencatat 12 kemenangan dari 14 pertandingan terakhirnya di US Open untuk melaju ke partai puncak.

Pada set pertama, Zverev mematahkan servis Khachanov di gim kedelapan sebelum mempertahankan servisnya untuk mengamankan keunggulan 6-3.

Kedua pemain kemudian saling mempertahankan servis hingga tie-break pada set kedua dan ketiga, tetapi Zverev mampu memanfaatkan kesalahan lawannya untuk merebut keduanya.

Kemenangan tersebut membuat Zverev kembali ke final US Open setelah sebelumnya mencapai partai puncak pada 2020 dan kalah dari Dominic Thiem dalam lima set.