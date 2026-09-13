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Antara
Senin, 14 September 2026 | 04.04 WIB

Mario Aji finis ke-22, Gonzalez juara Moto2 GP San Marino 2026

Mario Suryo Aji menunjukkan performa menjanjikan sebelum terjatuh di Moto2 Spanyol 2026 di Sirkuit Jerez. (Instagram Mario Aji)

 

JawaPos.com - Pembalap andalan Indonesia, Mario Suryo Aji, finis di posisi ke-22 dalam Moto2 Grand Prix (GP) San Marino 2026, Italia, Minggu, setelah terpaut 42,454 detik dengan pemenang balapan Manuel Gonzalez yang membukukan 34 menit 57,913 detik.

Berdasarkan statistik penyelenggara, Mario yang memperkuat Idemitsu Honda Team Asia harus berjuang dari barisan belakang setelah gagal menembus sesi Kualifikasi 2 (Q2) sehari sebelumnya.

Meski berhasil menyelesaikan balapan, Mario tidak mendapatkan poin. Sebab, dia tidak mampu masuk ke dalam zona perolehan poin alias 15 besar. Hasil tersebut membuat pembalap itu kembali harus menunggu untuk menambah koleksi poin pada seri berikutnya.

Sementara, Manuel Gonzalez berhasil keluar sebagai juara guna memperkuat posisinya di puncak klasemen sementara Moto2.

Pembalap LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP itu merebut posisi terdepan setelah menyalip Collin Veijer pada lap kelima. Veijer yang memperkuat Red Bull KTM Ajo sempat memimpin balapan, tetapi akhirnya terpaksa puas seusai finis kedua.

Sedangkan Barry Baltus melengkapi podium di posisi ketiga setelah mampu mempertahankan tempatnya meski mendapat hukuman long lap karena pelanggaran batas lintasan.

Posisi keempat hasil GP San Marino 2026, diisi oleh Ivan Ortola (QJMOTOR-Green Power-MSI), yang kemudian disusul Tony Arbolino (REDS Fantic Racing) dan Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha) pada posisi kelima serta keenam.

Selain keenam pembalap tersebut, posisi ketujuh sampai dengan ke-10, diraih masing-masing oleh Celestino Vietti (BETA Tools SpeedRS), Alonso Lopez (ITALJET Gresini), David Alonso (CFMOTO Aspar), dan Alex Escrig (KLINT Racing Team).

Kemenangan di Misano membuat Gonzalez semakin kokoh memimpin klasemen sementara Moto2 dengan total 232,5 poin. Dia mengungguli Izan Guevara yang berada di posisi kedua dengan mengemas 185 poin, serta Ivan Ortola yang membukukan 157,5 poin di posisi ketiga.

Editor: Banu Adikara
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