Hasil Moto2 Aragon: Mario Aji Finis di Posisi ke-24

Manuel Gonzalez memimpin FP1 Moto2 Hungaria 2026 di Balaton Park, sementara Mario Aji masih absen karena pemulihan cedera leher. (Instagram/@manugonzalez_18)
JawaPos.com - Pembalap Indonesia Mario Suryo Aji menyelesaikan Grand Prix Aragon Moto2 2026 di posisi ke-24 di MotorLand Aragon, Spanyol, Minggu.
Pembalap Idemitsu Honda Team Asia tersebut memulai balapan dari posisi ke-26 dan mampu memperbaiki dua posisi sebelum menyentuh garis finis dengan selisih 30,306 detik dari pemenang Alonso Lopez.
Mario sebelumnya harus memulai perlombaan dari barisan belakang setelah menempati posisi ke-12 pada sesi kualifikasi Q1 dengan catatan waktu 1 menit 50,967 detik sehingga gagal lolos ke Q2.
Hasil tersebut membuat Mario kembali gagal menambah poin pada musim Moto2 2026.
Rekan setim Mario, Taiyo Furusato, menyelesaikan balapan lebih baik dengan finis di posisi ke-19 dan terpaut 28,091 detik dari pemenang.
Sementara itu, Alonso Lopez tampil dominan untuk mengamankan kemenangan bersama Italjet Gresini Moto2.
Memulai perlombaan dari pole position, pembalap Spanyol itu mempertahankan posisi terdepan selepas start dan memimpin sepanjang balapan.
Lopez menyelesaikan perlombaan dengan catatan waktu 35 menit 04,372 detik dan unggul 0,800 detik atas Izan Guevara yang finis kedua.
David Alonso melengkapi podium setelah menempati posisi ketiga dengan selisih 0,881 detik dari Lopez.
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Jawa Pos
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