Hasil FP1 Moto2 Jerman 2026: Perjuangan Mario Aji Usai Cedera, Finis Ke-17 di Sachsenring

JawaPos.com — Mario Suryo Aji mengawali comeback-nya di Moto2 dengan finis di posisi ke-17 pada sesi latihan bebas pertama (FP1) Moto2 Jerman 2026 di Sirkuit Sachsenring, Jumat (10/7/2026) siang WIB.

Pebalap Idemitsu Honda Team Asia itu kembali tampil setelah absen lima seri akibat menjalani pemulihan pascaoperasi cedera tulang belakang, sementara Manuel Gonzalez menjadi yang tercepat pada sesi pembuka.

Bagaimana Performa Mario Aji pada FP1 Moto2 Jerman? Mario Suryo Aji langsung kembali merasakan atmosfer persaingan Moto2 setelah cukup lama menepi karena cedera.

FP1 di Sirkuit Sachsenring menjadi momen penting bagi pebalap Indonesia tersebut untuk membangun kembali ritme balapnya.

Pada 10 menit pertama sesi, Mario berada di posisi ke-19. Di saat yang sama, Manuel Gonzalez memimpin catatan waktu sementara dengan torehan 1 menit 23,125 detik.

Performa Mario kemudian menunjukkan peningkatan yang menjanjikan.

Saat sesi menyisakan sekitar 13 menit, ia sempat melesat hingga posisi kedelapan sebelum turun ke urutan kesembilan seiring para rival memperbaiki catatan waktunya.

Persaingan di papan atas juga berlangsung ketat. Senna Agius sempat mengambil alih posisi pertama sebelum Tony Arbolino mencatatkan waktu tercepat pada fase akhir sesi.

Namun, setelah seluruh pebalap menyelesaikan percobaan terakhirnya, Manuel Gonzalez kembali menjadi yang tercepat dengan catatan 1 menit 22,483 detik.