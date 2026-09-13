Kalah dari Arab Saudi 89-100, Timnas Basket Indonesia Angkat Kaki dari Asian Games 2026

JawaPos.com - Tim nasional bola basket putra Indonesia gagal melaju putaran perempat final Asian Games 2026 setelah takluk 89-100 dari Arab Saudi pada laga Grup A di Aichi International Arena, Nagoya, Jepang, Minggu.

Dikutip dari laman Asian Games 2026, hasil tersebut sekaligus menunjukkan Indonesia kalah pada tiga laga Grup A. Sebelumnya, skuad Garuda tumbang 53-98 dari Jepang, dan 48-102 dari Korea Selatan.

Dengan demikian, timnas basket putra Indonesia menyamai pencapaian dalam Asian Games 2022, yaitu mereka gagal meraih satu pun kemenangan.

Pada laga kontra Arab Saudi, Indonesia sempat unggul jauh 19-9 pada kuarter pertama sebelum sang lawan menyamakan skor 21-21 pada akhir fase tersebut.

Setelah itu, Arab Saudi menemukan ritme permainan mereka dan menutup kuarter kedua dengan keunggulan 50-41.

Seusai jeda, Indonesia terus tercecer dan ketinggalan 55-70 pada kuarter ketiga. Kuarter terakhir, dua angka dari Derrick Michael menjadi penutup perolehan skor Indonesia yang akhirnya kalah 89-100.

Abraham Damar menjadi pencetak poin terbanyak bagi Indonesia pada laga tersebut dengan 22 poin, ditambah tiga rebound dan satu assist.

Sementara di kubu Arab Saudi, Muhammad Abdurrahkman tampil dominan dengan membuat 41 angka, lima rebound dan lima assist.