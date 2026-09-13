Kalah dari Arab Saudi 89-100, Timnas Basket Indonesia Angkat Kaki dari Asian Games 2026

Tim basket putra Indonesia menjadi cabang pertama yang berangkat ke Jepang untuk Asian Games 2026. Indonesia membidik medali di Aichi-Nagoya. (ANTARA/Perbasi)
JawaPos.com - Tim nasional bola basket putra Indonesia gagal melaju putaran perempat final Asian Games 2026 setelah takluk 89-100 dari Arab Saudi pada laga Grup A di Aichi International Arena, Nagoya, Jepang, Minggu.
Dikutip dari laman Asian Games 2026, hasil tersebut sekaligus menunjukkan Indonesia kalah pada tiga laga Grup A. Sebelumnya, skuad Garuda tumbang 53-98 dari Jepang, dan 48-102 dari Korea Selatan.
Dengan demikian, timnas basket putra Indonesia menyamai pencapaian dalam Asian Games 2022, yaitu mereka gagal meraih satu pun kemenangan.
Baca Juga:Timnas Basket Putra Indonesia Terdampak Erupsi Anak Krakatau, Menuju Asian Games 2026 dari Surabaya
Pada laga kontra Arab Saudi, Indonesia sempat unggul jauh 19-9 pada kuarter pertama sebelum sang lawan menyamakan skor 21-21 pada akhir fase tersebut.
Setelah itu, Arab Saudi menemukan ritme permainan mereka dan menutup kuarter kedua dengan keunggulan 50-41.
Seusai jeda, Indonesia terus tercecer dan ketinggalan 55-70 pada kuarter ketiga. Kuarter terakhir, dua angka dari Derrick Michael menjadi penutup perolehan skor Indonesia yang akhirnya kalah 89-100.
Baca Juga:Kalahkan Persib, Begini Kesan Kiper Persija Nadeo Argawinata Usai Debut di Derbi El Classico
Abraham Damar menjadi pencetak poin terbanyak bagi Indonesia pada laga tersebut dengan 22 poin, ditambah tiga rebound dan satu assist.
Sementara di kubu Arab Saudi, Muhammad Abdurrahkman tampil dominan dengan membuat 41 angka, lima rebound dan lima assist.
Perbedaan yang cukup lebar di antara kedua tim adalah dari sisi turnovers, di mana Indonesia membuat 14 kali sepanjang laga, sementara Arab Saudi hanya enam kali.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!
Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul
Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!
Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero
Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!
Prediksi Skor Crystal Palace vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Eagles Berpeluang Pesta Gol
Prediksi Skor Bournemouth vs Brentford di Liga Inggris: Laga Sengit Berpotensi Imbang di Vitality
Prediksi Skor Aston Villa vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Kans The Villa Menang Tipis
Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022