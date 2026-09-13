Start dari P15 di Moto3 San Marino 2026, Veda Ega Usung Misi Bangkit

Aksi Veda Ega Pratama dalam sesi latihan Moto3 Aragon 2026. (Honda Team Asia)

JawaPos.com - Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama, mengusung misi bangkit saat menjalani balapan Moto3 San Marino 2026 di Sirkuit Misano, Minggu (13/9/2026). Pembalap Honda Team Asia itu harus memulai balapan dari posisi ke-15 setelah mencatatkan waktu 1 menit 42,041 detik pada sesi kualifikasi.

Hasil kualifikasi tersebut cukup disayangkan, mengingat Veda sempat menunjukkan performa menjanjikan pada sesi latihan pagi. Ia mampu finis posisi kelima sehingga peluang untuk meraih posisi start lebih baik sebenarnya terbuka.

Veda mengakui sesi kualifikasi tidak berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun bersama tim. Ia gagal mempertajam catatan waktu lap terbaiknya dari hari sebelumnya setelah kehilangan waktu penting di sektor pertama.

"Saya mampu finis di posisi kelima, tetapi di kualifikasi saya tidak bisa mencatat lap terbaik dan tidak mampu memperbaiki waktu lap dari kemarin," kata Veda dalam keterangan resmi Honda Team Asia, dikutip Minggu (13/9).

Veda menjelaskan bahwa kecepatannya pada lap terakhir sebenarnya sudah cukup kompetitif. Namun, situasi di tikungan pertama membuatnya kehilangan waktu cukup signifikan dan berdampak terharap catatan keseluruhan.

"Pada lap terakhir, saya mampu mencatat pace yang serupa dengan pembalap lain di sebagian besar sektor, tetapi di tikungan pertama pembalap lain menyalip saya dan saya kehilangan sekitar sembilan persepuluh detik di sana," ujarnya.

Kehilangan waktu di tikungan pertama menjadi salah satu faktor yang membuat Veda gagal memperbaiki posisi start. Kendati demikian, performanya pada sektor yang lain menunjukkan bahwa motor dan kecepatannya mampu bersaing dengan para pembalap lainnya.

"Hal itu memengaruhi sektor pertama saya, tetapi sektor lainnya cukup mirip dengan pembalap di sekitar saya, jadi saya tahu kami memiliki kecepatan," ucap Veda.

Memulai balapan utama dari posisi ke-15 membuat perjuangannya lebih berat, tetapi Veda optimistis mampu memperbaiki posisi secara bertahap. Ia bertekad tampil maksimal hingga akhir balapan.

"Saya perlu memperbaiki sektor pertama dan kami akan mengerjakannya bersama tim. Memulai dari P15 membuat balapan besok sulit. Tetapi balapannya masih panjang dan saya akan terus berjuang di setiap lap serta berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan kembali posisi," pungkas pembalap berusia 17 tahun tersebut.