Hasil Moto3 Aragon: Veda Ega Pratama Finis ke-20

JawaPos.com - Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama gagal meraih poin setelah menyelesaikan Grand Prix Aragon Moto3 2026 di posisi ke-20 di MotorLand Aragon, Spanyol, Minggu.

Pembalap Honda Team Asia tersebut memulai perlombaan dari posisi ke-22 dan sempat menembus zona poin sebelum kehilangan sejumlah posisi pada lap-lap akhir. Veda akhirnya menyentuh garis finis dengan selisih 30,197 detik dari pembalap CFMOTO Viel Aspar Team Maximo Quiles yang keluar sebagai pemenang.

Hasil tersebut membuat Veda gagal menambah poin setelah pada seri sebelumnya di Grand Prix Inggris di Silverstone mampu menyelesaikan balapan di posisi kesembilan. Akhir pekan di Aragon berlangsung cukup berat bagi pembalap rookie Indonesia tersebut.

Veda menempati posisi ke-20 pada sesi Practice sehingga harus mengikuti kualifikasi dari Q1.

Dalam Q1, Veda berupaya memperbaiki catatan waktunya, tetapi hanya menempati posisi kedelapan sehingga gagal mendapatkan tiket ke Q2. Hasil tersebut membuat Veda memulai balapan dari posisi ke-22 sekaligus menjadi hasil kualifikasi terburuknya sepanjang musim debut Moto3.

Saat balapan dimulai, Veda mampu memperbaiki posisi dan sempat masuk zona perolehan poin. Namun, memasuki lap-lap akhir, ia kehilangan sejumlah posisi hingga akhirnya menyelesaikan perlombaan di urutan ke-20.

Hasil di Aragon menjadi kali keempat Veda gagal mencetak poin sepanjang musim Moto3 2026. Sementara, Quiles menandai kembalinya dari cedera dengan kemenangan setelah mengungguli David Almansa dan Marco Morelli.

Pembalap Spanyol itu sebelumnya absen pada Grand Prix Inggris akibat patah tulang selangka kanan yang dialaminya dalam sesi kualifikasi di Silverstone.