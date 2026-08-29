Gagal Lolos Langsung ke Q2, Veda Ega Pede Bangkit Jelang Balapan Moto3 Aragon 2026

Aksi Veda Ega Pratama dalam sesi latihan Moto3 Aragon 2026. (Dok. Honda Team Asia)
JawaPos.com - Pembalap Honda Team Asia Veda Ega Pratama gagal menembus tiket langsung ke Kualifikasi 2 (Q2) Moto3 Aragon 2026. Meski demikian, Veda tetap percaya diri bisa meningkatkan performa menghadapi sesi kualifikasi dan balapan.
Veda Ega harus melewati sesi kualifikasi lanjutan setelah tidak mampu menembus posisi yang membuatnya lolos langsung ke Q2.
Hasil tersebut tidak lepas dari beberapa kesalahan yang dilakukan pembalap asal Indonesia itu selama menjalani sesi latihan di Sirkuit Aragon, Spanyol, Jumat (28/8) kemarin.
“Hari ini (Jumat) sebenarnya tidak berjalan dengan baik karena saya tidak bisa langsung lolos ke Q2. Saya melakukan beberapa kesalahan saat latihan, dan itu membuat situasinya menjadi lebih sulit,” kata Veda dalam keterangan resmi Honda Team Asia, dikutip Sabtu (29/8).
Meski belum meraih hasil manis, Veda tidak kehilangan motivasi. Pembalap berusia 17 tahun itu menyadari masih ada sejumlah hal yang perlu diperbaiki sebelum menjalani sesi berikutnya.
“Hal terpenting adalah saya masih memiliki kepercayaan diri yang baik terhadap diri sendiri dan motor. Saya hanya tidak bisa menemukan momen terbaik untuk menyatukan semuanya, selalu ada kesalahan yang saya lakukan atau pembalap lain di depan saya,” tutur Veda Ega.
Veda menegaskan dirinya optimistis bisa memperbaiki performa menjelang balapan utama yang berlangsung pada Minggu (30/8).
Dia menekankan bahwa fokus utamanya dan tim saat ini adalah memaksimalkan persiapan sebelum kualifikasi agar bisa mendapatkan posisi start terbaik.
“Saya memang masih percaya diri, meskipun belum 100 persen. Masih ada ruang untuk berkembang, jadi kita lihat saja besok (hari ini). Biasanya kami akan melakukan sesi dengan durasi yang lebih panjang pada pagi hari, dan itu akan memberi kami lebih banyak informasi untuk memahami bagian mana yang masih bisa ditingkatkan,” ujar Veda.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!
Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?
Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies
Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan
Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!
Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur
Prediksi Skor Fulham vs AFC Wimbledon di EFL Cup 2026/2027: Misi Bangkit The Cottagers
Tak Terbukti Terima Uang dan Perkaya Diri Sendiri, Eks Kabaranahan Kemhan Tetap Dihukum 2,5 Tahun
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor CSKA Sofia vs OFI Crete di Kualifikasi Liga Europa 2026/2027: Kans Lolos O Ómilos!