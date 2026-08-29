Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 18.23 WIB

Gagal Lolos Langsung ke Q2, Veda Ega Pede Bangkit Jelang Balapan Moto3 Aragon 2026

Aksi Veda Ega Pratama dalam sesi latihan Moto3 Aragon 2026. (Dok. Honda Team Asia) - Image

Aksi Veda Ega Pratama dalam sesi latihan Moto3 Aragon 2026. (Dok. Honda Team Asia)

JawaPos.com - Pembalap Honda Team Asia Veda Ega Pratama gagal menembus tiket langsung ke Kualifikasi 2 (Q2) Moto3 Aragon 2026. Meski demikian, Veda tetap percaya diri bisa meningkatkan performa menghadapi sesi kualifikasi dan balapan.

Veda Ega harus melewati sesi kualifikasi lanjutan setelah tidak mampu menembus posisi yang membuatnya lolos langsung ke Q2.

Hasil tersebut tidak lepas dari beberapa kesalahan yang dilakukan pembalap asal Indonesia itu selama menjalani sesi latihan di Sirkuit Aragon, Spanyol, Jumat (28/8) kemarin.

“Hari ini (Jumat) sebenarnya tidak berjalan dengan baik karena saya tidak bisa langsung lolos ke Q2. Saya melakukan beberapa kesalahan saat latihan, dan itu membuat situasinya menjadi lebih sulit,” kata Veda dalam keterangan resmi Honda Team Asia, dikutip Sabtu (29/8).

Meski belum meraih hasil manis, Veda tidak kehilangan motivasi. Pembalap berusia 17 tahun itu menyadari masih ada sejumlah hal yang perlu diperbaiki sebelum menjalani sesi berikutnya.

“Hal terpenting adalah saya masih memiliki kepercayaan diri yang baik terhadap diri sendiri dan motor. Saya hanya tidak bisa menemukan momen terbaik untuk menyatukan semuanya, selalu ada kesalahan yang saya lakukan atau pembalap lain di depan saya,” tutur Veda Ega.

Veda menegaskan dirinya optimistis bisa memperbaiki performa menjelang balapan utama yang berlangsung pada Minggu (30/8).

Dia menekankan bahwa fokus utamanya dan tim saat ini adalah memaksimalkan persiapan sebelum kualifikasi agar bisa mendapatkan posisi start terbaik.

“Saya memang masih percaya diri, meskipun belum 100 persen. Masih ada ruang untuk berkembang, jadi kita lihat saja besok (hari ini). Biasanya kami akan melakukan sesi dengan durasi yang lebih panjang pada pagi hari, dan itu akan memberi kami lebih banyak informasi untuk memahami bagian mana yang masih bisa ditingkatkan,” ujar Veda.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jadwal Moto3 Aragon 2026: Misi Veda Ega Pratama Amankan 10 Besar Lagi! - Image
Sports

Jadwal Moto3 Aragon 2026: Misi Veda Ega Pratama Amankan 10 Besar Lagi!

Rabu, 12 Agustus 2026 | 18.57 WIB

Hiroshi Aoyama Puji Veda Ega Pratama Finis P9 Moto3 Inggris 2026: Tak Pernah Menyerah! - Image
Sports

Hiroshi Aoyama Puji Veda Ega Pratama Finis P9 Moto3 Inggris 2026: Tak Pernah Menyerah!

Selasa, 11 Agustus 2026 | 21.47 WIB

Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026: Veda Ega Pratama Ditempel Ketat Hakim Danish - Image
Sports

Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026: Veda Ega Pratama Ditempel Ketat Hakim Danish

Selasa, 11 Agustus 2026 | 21.35 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!

2

Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?

3

Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies

4

Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan

5

Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!

6

Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur

7

Prediksi Skor Fulham vs AFC Wimbledon di EFL Cup 2026/2027: Misi Bangkit The Cottagers

8

Tak Terbukti Terima Uang dan Perkaya Diri Sendiri, Eks Kabaranahan Kemhan Tetap Dihukum 2,5 Tahun

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor CSKA Sofia vs OFI Crete di Kualifikasi Liga Europa 2026/2027: Kans Lolos O Ómilos!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore