Gagal Lolos Langsung ke Q2, Veda Ega Pede Bangkit Jelang Balapan Moto3 Aragon 2026

JawaPos.com - Pembalap Honda Team Asia Veda Ega Pratama gagal menembus tiket langsung ke Kualifikasi 2 (Q2) Moto3 Aragon 2026. Meski demikian, Veda tetap percaya diri bisa meningkatkan performa menghadapi sesi kualifikasi dan balapan.

Veda Ega harus melewati sesi kualifikasi lanjutan setelah tidak mampu menembus posisi yang membuatnya lolos langsung ke Q2.

Hasil tersebut tidak lepas dari beberapa kesalahan yang dilakukan pembalap asal Indonesia itu selama menjalani sesi latihan di Sirkuit Aragon, Spanyol, Jumat (28/8) kemarin.

“Hari ini (Jumat) sebenarnya tidak berjalan dengan baik karena saya tidak bisa langsung lolos ke Q2. Saya melakukan beberapa kesalahan saat latihan, dan itu membuat situasinya menjadi lebih sulit,” kata Veda dalam keterangan resmi Honda Team Asia, dikutip Sabtu (29/8).

Meski belum meraih hasil manis, Veda tidak kehilangan motivasi. Pembalap berusia 17 tahun itu menyadari masih ada sejumlah hal yang perlu diperbaiki sebelum menjalani sesi berikutnya.

“Hal terpenting adalah saya masih memiliki kepercayaan diri yang baik terhadap diri sendiri dan motor. Saya hanya tidak bisa menemukan momen terbaik untuk menyatukan semuanya, selalu ada kesalahan yang saya lakukan atau pembalap lain di depan saya,” tutur Veda Ega.

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Veda menegaskan dirinya optimistis bisa memperbaiki performa menjelang balapan utama yang berlangsung pada Minggu (30/8).

Dia menekankan bahwa fokus utamanya dan tim saat ini adalah memaksimalkan persiapan sebelum kualifikasi agar bisa mendapatkan posisi start terbaik.