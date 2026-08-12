Jadwal Moto3 Aragon 2026: Misi Veda Ega Pratama Amankan 10 Besar Lagi!

Veda Ega Pratama memburu hasil terbaik pada Moto3 Aragon 2026 setelah finis kesembilan di Inggris. (Instagram @veda_54)
JawaPos.com — Moto3 Aragon 2026 menjadi kesempatan Veda Ega Pratama kembali mengincar posisi 10 besar setelah finis kesembilan di Inggris.
Pebalap Honda Team Asia itu akan menjalani rangkaian balapan di MotorLand Aragon, Spanyol, pada 28-30 Agustus 2026, sekaligus berusaha memangkas jarak dalam persaingan Rookie of the Year.
Veda Ega Pratama tiba di Aragon dengan kepercayaan diri setelah mencatat hasil positif pada Moto3 Inggris 2026.
Memulai balapan dari posisi ke-15, pebalap asal Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, tersebut mampu memperbaiki tujuh posisi hingga finis kesembilan.
Hasil itu membuat Veda Ega Pratama membawa pulang tujuh poin tambahan dari Silverstone. Torehan tersebut penting karena ia kini mengoleksi 97 poin dalam klasemen Rookie of the Year dan menempati posisi kedua.
Veda hanya tertinggal 30 poin dari Brian Uriarte yang berada di puncak klasemen dengan 127 poin. Dengan sembilan seri masih tersisa, peluang Veda untuk mengejar rivalnya tetap terbuka, termasuk melalui Moto3 Aragon 2026.
Target finis 10 besar kembali menjadi tantangan realistis bagi Veda.
Jika mampu mengulang bahkan memperbaiki hasil di Silverstone, pebalap Honda Team Asia tersebut bisa memangkas selisih poin sekaligus menjaga persaingan gelar rookie tetap panas.
MotorLand Aragon memiliki karakter berbeda dari Sirkuit Silverstone sehingga Veda harus kembali beradaptasi dengan trek.
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