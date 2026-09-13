1.536 Atlet Unjuk Kemampuan di HGI Samarinda Domino Tournament 2026

HGI Samarinda Domino Tournament 2026 resmi dibuka di GOR Segiri, Sabtu (12/9), sebanyak 1.536 atlet dari 10 provinsi unjuk kemampuan dalam turnamen itu. (Istimewa)
JawaPos.com - HGI Samarinda Domino Tournament 2026 resmi dibuka di GOR Segiri, Sabtu (12/9), menandai dimulainya Series 4 babak kualifikasi Liga Pro Domino Indonesia.
Sebanyak 1.536 atlet dari 10 provinsi unjuk kemampuan dalam turnamen yang berlangsung hingga Minggu (13/9).
Digelar oleh Pengurus Besar Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia (PB PORDI) dan Higgs Games Island (HGI), turnamen ini memperebutkan total hadiah Rp 200 juta sekaligus Piala Wali Kota Samarinda.
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Empat tim terbaik yang mencapai semifinal akan melanjutkan perjuangan ke Series terakhir babak kualifikasi yang rencananya berlangsung di Jakarta pada akhir tahun.
"Selamat datang kepada seluruh peserta Samarinda Domino Tournament 2026. Mari kita bersama-sama memegang teguh motto PORDI, 4N 1T: No Judi, No Narkoba, No Alkohol, No Smoking, serta tertib dalam beribadah," ujar Wali Kota Samarinda Andi Harun.
Andi Harun menambahkan, Domino mengajarkan untukmembangun harmoni, menjaga silaturahmi, dan mempererat persaudaraan.
“Semoga turnamen ini berlangsung sukses dan memberikan pengalaman yang positif bagi seluruh peserta,” harap dia.
Series 4 di Samarinda memiliki arti penting karena menandai titik tengah perjalanan menuju Liga Pro Domino Indonesia.
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