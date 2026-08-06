PB ORADO Resmi Selenggarakan Turnamen Domino Piala Panglima TNI

PB ORADO menyelenggarakan turnamen domino Piala Panglima TNI 2026. (istimewa)
JawaPos.com - Pengurus Besar Olahraga Domino Nasional (PB ORADO) resmi ditunjuk sebagai penyelenggara Turnamen Domino Piala Panglima TNI. Turnamen tersebut akan digelar pada akhir September 2026 dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Penunjukan tersebut menjadi bentuk pengakuan terhadap posisi PB ORADO sebagai organisasi olahraga yang telah menjadi anggota resmi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Status tersebut dinilai menjadi landasan penting bagi organisasi untuk menyelenggarakan kejuaraan nasional yang mengedepankan pembinaan atlet, sportivitas, dan standar kompetisi olahraga prestasi.
Turnamen domino Piala Panglima TNI tak hanya menjadi ajang kompetisi. Turnamen ini diharapkan juga jadi sarana memperkuat sinergi antara TNI dan PB ORADO dalam mengembangkan olahraga domino sebagai cabang olahraga berbasis strategi dan kecerdasan.
Wakil Pusat Jasmani dan Peraturan Militer Dasar (Pusjaspermildas) TNI, Kolonel Marinir Andi Ichsan, pun mengungkap alasan kuat terselengaranya turnamen tersebut. Alasan itu adalah karena tingginya antusiasme masyarakat yang saat ini kian menggemari olahraga domino.
"Kalau kita berbicara domino, animo masyarakat ini luar biasa. Insya Allah apa yang kita rencanakan hari ini berlangsung aman dan tertib ke depan. Sukseskan Turnamen Piala Panglima TNI bersama ORADO," kata Andi Ichsan dalam keterangannya, dikutip Kamis (7/8/2026).
Ketua Harian PB ORADO, Giri Bayu Kusumah, mengatakan kepercayaan yang diberikan merupakan hasil dari proses panjang dalam membangun organisasi olahraga yang memenuhi ketentuan pembinaan nasional. Ia menegaskan ORADO terus memperkuat tata kelola organisasi dan jaringan kepengurusan hingga ke daerah.
"ORADO adalah satu olahraga prestasi yang insya Allah dipertandingkan di PON. Alhamdulillah kami sudah ada di 38 provinsi dan 309 pengurus cabang kota dan kabupaten. Kami juga telah menyelenggarakan kewajiban-kewajiban kami sebagai anggota KONI," ujar Giri.
Menurutnya, keberadaan kepengurusan yang telah menjangkau seluruh provinsi menjadi modal penting dalam menghadirkan kompetisi nasional yang berkualitas sekaligus memperluas pembinaan atlet domino secara berjenjang.
Sementara itu, Ketua Bidang Humas PB ORADO, Henry Kurnia Adhi atau Jhon LBF, mengatakan PB ORADO siap menggerakkan seluruh jaringan organisasi di tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota untuk menyukseskan Turnamen Domino Piala Panglima TNI.
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