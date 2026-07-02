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Latu Ratri Mubyarsah
Jumat, 3 Juli 2026 | 01.29 WIB

Majukan Sport Tourism, Pemprov DKI Jakarta Dukung Turnamen Domino Bersama Higgs Games Island

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung&nbsp; menerima kunjungan Higgs Games Island (HGI) bersama Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia (PORDI). (Istimewa) - Image

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung&nbsp; menerima kunjungan Higgs Games Island (HGI) bersama Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia (PORDI). (Istimewa)

JawaPos.com - HGI Jakarta Domino Tournament 2026 digelar dua hari pada 27-28 Juni. Turnamen yang menghadirkan 1.000 peserta di Jakarta International Velodrome ini mendapat tanggapan positif dari Pemprov DKI Jakarta. 

Cabang olahraga yang sebelumnya identik dengan permainan masyarakat, kini membawa potensi baru untuk kemajuan sport tourism. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung  menerima kunjungan Higgs Games Island (HGI) bersama Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia (PORDI). Mereka sepakat untuk melangkah bersama memajukan ekosistem domino di Indonesia sebagai cabang olahraga yang asalnya dari Tiongkok ini.  

“Ekosistem domino yang terus kita kembangkan jelas memerlukan dukungan dari berbagai pihak termasuk di dalamnya HGI,” ujar Pramono.

Pramono juga mengajak PORDI dan HGI untuk menyukseskan program Jaga Jakarta melalui pos-pos GARDU PORDI di semua kelurahan maupun kecamatan di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta mendukung ekosistem domino yang dikembangkan PORDI dengan dukungan sponsor dan partner strategis termasuk HGI.

Dorong Perputaran Ekonomi lewat Sport Tourism

Kompetisi olahraga pikiran bukan hanya sekadar pertandingan. Di dalamnya banyak elemen masyarakat yang berpotensi mendapatkan keuntungan. Mulai dari pelaku industri event, sampai mereka yang bergerak di sektor F&B dan akomodasi. 

Seluruh kegiatan turnamen domino yang melibatkan HGI juga akan menargetkan masyarakat umum tanpa perlu biaya tambahan. Tujuannya, semua pihak bisa merasakan atmosfer hiburan di berbagai pertandingan olahraga pikiran. 

HGI Jakarta Domino Tournament menjadi awalan bagaimana sebuah pertandingan olahraga bisa memberikan keberlanjutan, tidak hanya dalam ruang lingkup turnamen olahraga, tapi juga pendorong pergerakan sektor-sektor ekonomi lainnya.

Perwakilan HGI Ray mengatakan turnamen hanya salah satu medium upaya mendorong perkembangan olahraga pikiran khususnya domino. "Dari kompetisi, orang akan mencari akomodasi dan transportasi. Peserta juga akan berbelanja produk UMKM setempat,” jelas dia. 

Dia menjelaskan, HGI juga tidak hanya mengupayakan perkembangan domino sebagai olahraga pikiran profesional dan kompetitif lewat berbagai turnamen, tapi juga terus meningkatkan kebijakan layanan dan perlindungan keamanan pengguna. 

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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