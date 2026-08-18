Putra Siregar Dukung Turnamen Domino Piala Panglima TNI dengan Support Rp 1 Miliar

JawaPos.com - Pemilik PS Store Putra Siregar memberikan support Rp 1 miliar untuk penyelenggaraan Open Turnamen Domino Piala Panglima TNI.

Turnamen tersebut digelar Pengurus Besar Olahraga Domino Nasional (PB ORADO) memperingati HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Ajang tersebut dijadwalkan berlangsung pada akhir September 2026.

Support tersebut diserahkan Putra Siregar kepada Ketua Bidang Humas PB ORADO Henry Kurnia Adhi alias Jhon LBF di salah satu gerai PS Store di kawasan Condet, Jakarta Timur, Senin (17/8).

Penyerahan turut disaksikan Duta ORADO Willie Salim dan Anji Manji.

Putra menilai olahraga domino memiliki potensi besar untuk berkembang karena memiliki basis penggemar yang luas di masyarakat.

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Menurut dia, potensi tersebut semakin terbuka ketika domino dikelola melalui sistem organisasi, pembinaan, dan kompetisi yang terarah.

“Saya melihat domino memiliki basis masyarakat yang sangat besar. Ketika sekarang dikelola sebagai olahraga prestasi, memiliki organisasi, pembinaan atlet, dan kompetisi yang jelas, tentu ini perkembangan yang positif,” kata Putra.