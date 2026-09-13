Marco Bezzecchi Ungguli Marc Marquez dan Pimpin Sesi Practice MotoGP di Misano

JawaPos.com – Marco Bezzecchi memimpin sesi latihan MotoGP GP San Marino di Misano setelah mencatat waktu tercepat 1 menit 30,144 detik.

Dilansir dari laman Crash pada Sabtu (12/9), Pembalap Aprilia itu mengungguli Marc Marquez dengan selisih 0,103 detik dalam sesi yang berlangsung ketat hingga bendera finis dikibarkan.

Hasil tersebut membuat Bezzecchi kembali menjadi sorotan dalam persaingannya dengan Marquez yang mengingatkan pada duel mereka di Misano musim lalu.

Marc Marquez harus puas berada di posisi kedua, sedangkan adiknya, Alex Marquez, menempati urutan ketiga dan membuat Ducati tampil kuat di posisi teratas.

Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli melengkapi lima besar, sementara Pedro Acosta berada di posisi keenam diikuti Luca Marini.

Johann Zarco menempati posisi kedelapan, Pol Espargaro berada di urutan kesembilan, dan Jorge Martin melengkapi 10 besar untuk mengamankan peluang lolos langsung ke Q2.

Bezzecchi sempat merebut posisi teratas pada pertengahan sesi setelah menggunakan ban lunak, tetapi catatan waktunya sebelumnya dibatalkan karena melanggar batas lintasan.