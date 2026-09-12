Marc Marquez Evaluasi Penggunaan Ban di GP San Marino

JawaPos.com - Pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez mengevaluasi penggunaan ban di MotoGP San Marino yang berlangsung di Sirkuit Misano setelah ban yang digunakan pada sesi latihan, Jumat (11/9), dinilai belum efektif menunjang performa pembalap tersebut di lintasan.

"Kami akan bekerja keras untuk mengatur dan melakukan evaluasi penggunaan ban, mencoba untuk secepat mungkin melakukan pengaturan sebelum balapan utama sementara juga menghindari penggunaan ban keras untuk banyak lap," kata Marc Marquez dikutip dari laman Ducati Lenovo, Sabtu.

Marc menyebut bahwa selama sesi latihan masih belum menemukan performa dan kecepatan yang cukup konsisten.

Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan mengingat akan ada sesi kualifikasi pada Sabtu dan balapan utama pada Minggu.

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Pembalap asal Spanyol tersebut sebenarnya menyelesaikan sesi latihan di urutan kedua atau tepat di belakang pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi yang tampil tercepat.