Marcos Llorente Pensiun dari Timnas Spanyol

JawaPos.com - Gelandang Atletico Madrid Marcos Llorente mengumumkan pensiun dari tim nasional Spanyol setelah mengantarkan negaranya menjuarai Piala Dunia 2026.

Keputusan tersebut disampaikan gelandang Atletico Madrid itu melalui media sosial hanya beberapa pekan setelah Spanyol mengangkat trofi Piala Dunia.

"Setelah memikirkannya dalam waktu lama, saya memutuskan untuk mengakhiri perjalanan bersama tim nasional. Ini keputusan pribadi yang sudah saya pikirkan matang-matang dan berasal dari hati," tulis Llorente pada Kamis.

Llorente menjadi bagian skuad Spanyol yang tampil dalam Piala Dunia 2026. Ia berperan sebagai pelapis Pedro Porro di posisi bek kanan dan dua kali tampil sebagai starter pada fase grup.

Namun, kontribusinya berkurang pada fase gugur. Llorente hanya mendapatkan enam menit bermain setelah fase grup ketika masuk pada penghujung laga semifinal melawan Prancis. Spanyol kemudian melaju hingga menjadi juara dunia.

Meski baru saja meraih trofi terbesar dalam kariernya bersama tim nasional, Llorente menegaskan keputusannya tidak dipengaruhi keberhasilan Spanyol dalam Piala Dunia.

"Terlepas dari apakah saya tampil di Piala Dunia atau tidak, atau apakah kami menang atau tidak, saya sudah mengambil keputusan," ujarnya.

Llorente juga menyatakan akan selalu mengenang perjalanan bersama Spanyol, terutama 52 hari selama Piala Dunia 2026.