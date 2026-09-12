Bangkit dari Ketertinggalan, Elena Rybakina Taklukkan Coco Gauff Tembus Final US Open 2026

Elena Rybakina (Flashscore)
JawaPos.com – Elena Rybakina bangkit dari ketertinggalan satu set untuk mengalahkan Coco Gauff 3-6, 6-4, 6-4 pada semifinal US Open.
Dilansir dari laman Flashscore pada Sabtu (12/9), Petenis Kazakhstan tersebut mampu meningkatkan permainannya setelah kehilangan set pembuka dan memastikan tempat di final untuk menghadapi juara bertahan dua kali, Aryna Sabalenka.
Kemenangan tersebut juga membuat Rybakina merebut posisi nomor satu dunia dari Sabalenka setelah memastikan langkah ke final.
Gauff tampil dominan pada set pertama dengan mematahkan servis Rybakina untuk unggul 4-2 sebelum mengamankan keunggulan 6-3.
Rybakina kemudian bangkit pada set kedua dengan mengambil alih kendali dan unggul 4-1, meskipun Gauff sempat menyamakan kedudukan menjadi 4-4.
Rybakina akhirnya memanfaatkan kesalahan ganda Gauff pada gim ke-10 untuk merebut set kedua dan memaksakan pertandingan berlanjut ke set penentu.
Pada set ketiga, Rybakina sempat berada dalam posisi unggul 5-3 sebelum Gauff membalas dengan mematahkan servisnya dan memperkecil ketertinggalan menjadi 5-4.
Namun, Rybakina kembali mendapatkan peluang melalui pukulan voli yang menghasilkan dua match point sebelum Gauff melakukan smash terlalu jauh sehingga memberikan kemenangan kepada lawannya.
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