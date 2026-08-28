Undian US Open 2026 Sektor Putri Menempatkan Elena Rybakina hingga Coco Gauff dalam Persaingan Ketat

JawaPos.com - Hasil undian US Open 2026 sektor putri menempatkan Elena Rybakina dan Iga Swiatek dalam jalur yang sama sehingga keduanya berpotensi bertemu pada babak perempat final.

Dilansir dari laman Flashscore pada Jum’at (28/8), Pertemuan tersebut menjadi salah satu laga yang paling dinantikan setelah keduanya berhadapan pada dua turnamen WTA 1000 sebelum US Open, dengan Swiatek menang di final Toronto dan Rybakina mundur saat bertemu di Cincinnati.

Kondisi kesehatan Rybakina masih menjadi perhatian menjelang turnamen, sementara pada babak pertama ia dijadwalkan menghadapi petenis wildcard Thea Frodin dan berpotensi bertemu Naomi Osaka pada babak keempat.

Coco Gauff juga berada di paruh undian yang sama dengan Rybakina dan akan memulai perjuangannya menghadapi petenis Turki, Zeynep Sonmez. Gauff berpotensi bertemu Iva Jovic atau Alexandra Eala pada babak keempat, kemudian Mirra Andreeva atau Amanda Anisimova pada perempat final.

Selain Rybakina dan Gauff, Jessica Pegula juga memiliki peluang merebut peringkat satu dunia, tetapi harus menjuarai US Open terlebih dahulu untuk mewujudkannya.

Di bagian atas undian, petenis nomor satu dunia Aryna Sabalenka menghadapi jalur yang cukup berat setelah dipertemukan dengan Camila Osorio pada babak pertama.

Sabalenka berpotensi menghadapi Barbora Krejcikova pada babak ketiga dan Diana Shnaider pada babak keempat, sedangkan Marta Kostyuk dan Linda Noskova berada dalam jalur perempat final yang sama.