Coco Gauff Tundukkan Mirra Andreeva untuk Melaju ke Semifinal US Open 2026

Coco Gauff (Bein Sports)
JawaPos.com – Coco Gauff melaju ke semifinal US Open 2026 setelah mengalahkan juara bertahan French Open, Mirra Andreeva, dengan skor 2-6, 7-6 (9-7), 6-2 pada babak perempat final.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (10/9), Petenis Amerika Serikat berusia 22 tahun itu sempat tertinggal setelah kehilangan set pertama, tetapi berhasil bangkit dan menyelamatkan dua match point pada tie-break set kedua.
Kemenangan tersebut sekaligus memperpanjang dominasi Gauff atas Andreeva, setelah sebelumnya memenangi lima pertemuan mereka.
Pada semifinal yang akan berlangsung Kamis, Gauff akan menghadapi Elena Rybakina dari Kazakhstan yang memastikan tempatnya setelah mengalahkan petenis kualifikasi asal Tiongkok, Zheng Qinwen, dengan skor 3-6, 6-1, 6-4.
Rybakina juga dipastikan naik ke peringkat satu dunia pada pekan depan setelah berhasil melewati pertandingan perempat final tersebut.
Gauff dan Rybakina memiliki catatan pertemuan imbang 1-1, dengan Rybakina memenangi semifinal di Kanada bulan lalu, sedangkan Gauff meraih kemenangan dalam pertemuan pertama mereka pada 2022.
Pertandingan Gauff melawan Andreeva berlangsung sengit sejak awal, tetapi petenis Rusia tersebut mampu mendominasi set pertama dan membuat Gauff berada dalam tekanan.
Gauff kemudian mengamankan dua match point pada tie-break set kedua sebelum merebut set tersebut, lalu mematahkan servis Andreeva pada set ketiga untuk membangun keunggulan hingga akhirnya mengamankan kemenangan.
Hasil itu mengantarkan Gauff ke semifinal US Open, sementara semifinal lainnya mempertemukan petenis nomor satu dunia Aryna Sabalenka dengan petenis Amerika Serikat Jessica Pegula.
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Jawa Pos
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