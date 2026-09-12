Tersingkir! Coco Gauff Akui Ada Kemajuan Meski Gagal Amankan Tiket Final US Open 2026

JawaPos.com – Coco Gauff harus mengakhiri perjuangannya usai tersingkir di US Open, kalah dari Elena Rybakina dengan skor 3-6, 6-4, 6-4.

Dilansir dari laman Flashscore pada Sabtu (12/9), Petenis Amerika Serikat tersebut menilai berbagai perubahan dalam permainannya mulai menunjukkan perkembangan positif sepanjang turnamen.

Gauff pun meninggalkan New York dengan keyakinan bahwa dirinya berada di jalur yang tepat untuk terus berkembang dalam beberapa tahun mendatang.

Petenis berusia 22 tahun itu mengaku mampu menjalani hampir setiap pertandingan sesuai dengan rencana permainan yang telah disiapkan.

Menurut Gauff, penampilan terburuknya terjadi pada perempat final ketika sempat kembali pada sejumlah kebiasaan lama, tetapi ia mampu memperbaikinya dalam waktu 24 jam.

Kekalahan dari Rybakina juga dinilai terjadi karena beberapa gim servis penting yang gagal dipertahankan ketika lawannya terus memberikan tekanan.

Gauff sebelumnya menjuarai US Open 2023 dan menunjukkan konsistensi positif dalam beberapa bulan terakhir dengan mencapai semifinal Wimbledon, menjuarai Cincinnati, serta menembus empat besar di Toronto.

Gauff mengaku tetap kecewa karena target utamanya adalah menjadi pemain yang konsisten dan memberikan dirinya sebanyak mungkin kesempatan untuk meraih gelar.