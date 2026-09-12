Alexander Zverev Cetak Sejarah dengan Mencapai Semifinal ke-4 Grand Slam dalam 1 Musim

Alexander Zverev (ABC News)
JawaPos.com – Alexander Zverev mencapai semifinal US Open 2026 setelah mengalahkan petenis Belanda Botic van de Zandschulp dengan skor 6-2, 7-5, 6-1.
Dilansir dari laman ABC News pada Kamis (10/9), Kemenangan tersebut menjadi semifinal ketiganya di US Open setelah sebelumnya mencapai babak empat besar pada 2020 dan 2021.
Zverev juga mencatat pencapaian terbaik dalam kariernya dengan mencapai setidaknya semifinal di keempat turnamen Grand Slam sepanjang musim 2026.
Petenis Jerman berusia 29 tahun itu tampil dominan dan hanya mendapat perlawanan berarti pada set kedua ketika harus menyelamatkan satu set point.
Zverev menyelesaikan pertandingan dalam waktu dua jam 17 menit sekaligus mencatat kemenangan Grand Slam ke-23 musim ini, melewati rekor Boris Becker yang sebelumnya mengoleksi 22 kemenangan.
Pencapaian tersebut semakin menegaskan konsistensi Zverev di turnamen Grand Slam sepanjang musim ini.
Pada semifinal, Zverev akan menghadapi petenis Rusia Karen Khachanov pada Jumat dan kembali menjadi salah satu unggulan untuk melaju ke final.
Zverev memiliki catatan positif saat menghadapi Khachanov setelah mengalahkannya pada final Olimpiade Tokyo 2021.
Semifinal lainnya akan mempertemukan Frances Tiafoe dengan Ben Shelton setelah Shelton menyingkirkan juara bertahan Carlos Alcaraz dalam pertandingan yang berakhir paling larut dalam sejarah US Open.
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