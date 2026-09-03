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Jumat, 4 September 2026 | 04.22 WIB

Alexander Zverev Lewati Pertandingan 4 Jam 53 Menit untuk Menang Dramatis di Round 1 US Open 2026

Alexander Zverev (Instagram @alexzverev123) - Image

Alexander Zverev (Instagram @alexzverev123)

JawaPos.com – Alexander Zverev berhasil melewati pertandingan menegangkan selama empat jam 53 menit pada babak pertama US Open setelah mengalahkan Lorenzo Sonego.

Dilansir dari laman resmi ATP Tour pada Rabu (2/9), Petenis asal Jerman tersebut menang melalui pertarungan lima set dengan skor 6-4, 3-6, 6-7(7), 7-5, 6-4 dalam pertandingan yang berakhir pukul 01.55 waktu setempat.

Zverev sempat berada di ambang kekalahan sebelum mampu bangkit dan mempertahankan peluangnya untuk melangkah lebih jauh di turnamen Grand Slam tersebut.

Petenis peringkat kedua dunia itu memasuki pertandingan dengan rekor enam kemenangan tanpa kekalahan atas Sonego, tetapi lawannya memberikan perlawanan luar biasa.

Zverev bahkan kehilangan set ketiga setelah melakukan kesalahan ganda pada momen krusial dan tertinggal dua set berbanding satu.

Namun, ia mampu meningkatkan permainannya pada dua set terakhir dengan menciptakan 22 peluang break point dan mengonversi lima di antaranya menjadi poin.

Pertandingan tersebut menjadi laga Grand Slam terpanjang kedua dalam karier Zverev, hanya kalah dari pertandingan semifinal Australian Open melawan Carlos Alcaraz yang berlangsung selama 5 jam 27 menit.

Zverev mengaku kemenangan dramatis tersebut menjadi pertandingan yang dibutuhkannya setelah mengalami hasil kurang memuaskan dalam dua turnamen sebelumnya.

Pada babak kedua US Open, Zverev akan menghadapi petenis asal Prancis Quentin Halys dengan modal rekor sempurna dalam dua pertemuan sebelumnya.

Editor: Hanny Suwindari
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