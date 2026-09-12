Alexander Zverev Melaju ke Semifinal US Open 2026 Usai Kalahkan Botic van de Zandschulp

JawaPos.com – Unggulan teratas Alexander Zverev melaju ke semifinal AS Terbuka 2026 setelah mengalahkan petenis Belanda Botic van de Zandschulp dengan skor 6-2, 7-5, 6-1.

Dilansir dari laman Flashscore pada Kamis (10/9), Petenis peringkat kedua dunia itu tampil dominan dalam pertandingan di Stadion Arthur Ashe dan tidak banyak mengalami kesulitan sepanjang laga.

Zverev yang merupakan juara French Open 2026 kini semakin dekat dengan gelar Grand Slam keduanya setelah sebelumnya menjadi finalis AS Terbuka pada 2020.

Baca Juga:Komentar Andoni Iraola Jelang Liverpool vs Atletico Madrid di Liga Champions

Van de Zandschulp sempat memberikan perlawanan sengit pada set kedua ketika memperoleh set point saat unggul 5-4.

Namun, petenis Belanda tersebut gagal memanfaatkan peluang setelah melakukan kesalahan dalam pengembalian bola, sehingga Zverev mampu menyamakan kedudukan dan kemudian merebut set tersebut.

Setelah unggul dua set, Zverev kembali mendominasi permainan pada set ketiga hingga menutup pertandingan setelah dua jam 17 menit.

Pada semifinal yang akan berlangsung Jumat, Zverev akan menghadapi petenis Rusia nonunggulan Karen Khachanov untuk memperebutkan tiket ke final.

Zverev mengaku penampilannya terus membaik sepanjang turnamen setelah sempat kesulitan pada dua pertandingan awal.