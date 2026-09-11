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Antara
Sabtu, 12 September 2026 | 01.46 WIB

Nathan Barki Jadi tumpuan Indonesia di Seri 5 Turnamen Tenis Internasional di Bali

Nathan Barki jadi tumpuan Indonesia di seri 5 ITF World Tennis Tour M-15, Amman Mineral Men's World Tennis Championship 2026. (Istimewa) - Image

Nathan Barki jadi tumpuan Indonesia di seri 5 ITF World Tennis Tour M-15, Amman Mineral Men's World Tennis Championship 2026. (Istimewa)

JawaPos.com - Petenis tunggal putra Indonesia Nathan Barki melaju ke babak perempat final seri kelima ITF World Tennis Tour M-15, Amman Mineral Men's World Tennis Championship 2026.

Satu-satunya petenis Indonesia yang masih bertahan itu, menyingkirkan unggulan pertama asal Selandia Baru Anthon Shepp.

Petenis berusia 21 tahun itu secara mengejutkan mengalahkan petenis peringkat 499 ATP tersebut dalam dua set langsung 6-4 dan 6-3 pada pertandingan selama satu jam 10 menit di Bali Beach Country Club, Nusa Dua, Bali.

"Tidak mudah menghadapi lawan seperti Anthon Shepp yang memiliki servis keras dan permainan agresif. Namun dengan ketenangan dan ketepatan strategi membawa saya berhasil menumbangkan lawan," kata Nathan dilansir dari Antara.

Menghadapi Shepp yang tampil agresif dan mengandalkan servis keras, Nathan memilih bermain sabar dengan penempatan bola yang cermat.

Strategi tersebut efektif meredam serangan lawannya sekaligus membawanya unggul 6-4 pada set pertama.

Petenis Indonesia itu mampu mempertahankan pola permainan pada set kedua.

Shepp yang kesulitan mengembangkan permainan mulai frustrasi dan melakukan sejumlah kesalahan sendiri hingga akhirnya kembali menyerah 3-6.

Kemenangan tersebut menjadikan Nathan sebagai satu-satunya pemain Indonesia yang berhasil menembus babak delapan besar.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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