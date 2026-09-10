Muhamad Rifqi Fitriadi dan Rafalentino Ali Da Costa Maju ke Babak Kedua Turnamen Tenis Internasional

JawaPos.com - Dua tunggal putra Indonesia Muhamad Rifqi Fitriadi dan Rafalentino Ali Da Costa melangkah ke babak kedua seri 5, ITF World Tennis Tour M-15, Amman Mineral Men's World Tennis Championship 2026.

Dua wakil tuan rumah tersebut sukses mengalahkan lawan-lawannya.

petenis muda Indonesia Rafalentino Ali Da Costa mempertahankan performa terbaik di sektor tunggal, usai memenangi laga melawan Shanker Heisnam.

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Bertanding di lapangan F, Bali Beach Country Club, Nusa Dua, Bali, petenis belia merah putih berusia 16 tahun ini, kembali mencatatkan kemenangan dari petenis India dua set langsung 6-4 dan 6-1 dalam tempo 59 menit, untuk memastikan tiket maju keputaran berikutnya.

Termotivasi atas kemenangan pada seri 4 pekan lalu dari Shanker Heisnam, kian menambah keyakinannya untuk dapat kembali mengalahkan lawannya.

”Menghadapi lawan berikutnya di babak kedua akan tetap bermain tanpa beban sesuai karakter, serta terus fokus dengan strategi yang diterapkan agar dapat mencapai hasil maksimal,” ungkap Falen seusai pertandingan.

Sementara itu hasil positif lainnya juga dicatat Muhamad Rifqi Fitriadi yang juga bertanding di lapangan F.

Ditantang wakil dari Swedia Eric Ahren Moonga, kemenangan menjadi milik petenis tuan rumah berusia 27 tahun ini dua set langsung.