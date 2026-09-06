Rafalentino Ali Da Costa/Ethan David Zapp Gagal Juara Turnamen Tenis Internasional di Bali

JawaPos.com - Rafalentino Ali Da Costa/Ethan David Zapp harus menunda harapan menjadi ganda putra yang terbaik, pada seri ke 4 ITF World Tennis Tour M-15, Amman Mineral Men's World Tennis Championship 2026.

Pada partai final mereka harus mengakui ketangguhan dari Alexander Chang/Pablo Perez Ramos.

Pada partai puncak yang digelar di lapangan A, Bali Beach Country Club, Nusa Dua, Bali, di set pertama Alexander Chang/Pablo Perez Ramos, pasangan gado-gado dari Amerika Serikat dan Spanyol ini langsung mengembangkan pola permainan menyerang.

Permainan servis voli membuat Falen maupun Ethan gagal menampilkan performa terbaiknya sehingga harus menyerah 3-6.

Ganda tuan rumah Rafalentino Ali Da Costa/Ethan David Zapp sebelumnya sukses menumbangkan unggulan pertama Isaac Becroft/Reece Falck serta unggulan ke empat Sebastian Grundtvic Jorgensen/Ryotaro Taguchi.

Ethan yang baru saja merayakan ulang tahunnya ke 17 maupun Falen berusia 16 tahun, mampu memberikan perlawanan hingga game ke 10 dimana kedua pasangan berbagi skor imbang 5-5.

Namun dengan kekompakan serta kematangan mental bertanding yang kuat dari Alexander Chang dan Pablo Perez Ramos yang merupakan unggulan kedua, akhirnya mampu mematahkan servis dari Rafalentino pada game ke 11.

Laga berakhir dengan skor akhir 7-5 dalam tempo 1 jam 11 menit dan pasangan Alexander Chang dan Pablo Perez Ramos keluar sebagai juara.