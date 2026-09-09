Tiga Wakil Tuan Rumah Gagal Lolos ke Babak Utama Kejuaraan Tenis Internasional

Tiga wakil tuan rumah gagal lolos ke babak utama seri 5 M-15, Amman Mineral Men's World Tennis Championship 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Menurunkan tiga wakilnya di putaran final kualifikasi seri 5 M-15 Amman Mineral Men's World Tennis Championship 2026, tuan rumah Indonesia gagal menambah kuota pemain di babak utama.
Ethan Jake Frans, Ethan David Zapp serta Kareem Abdul Hakim dikalahkan lawan-lawannya.
Meski gagal meloloskan para petenisnya keputaran utama pada iven berhadiah total $ 20.000 yang di ikuti 32 petenis dari 14 negara termasuk Indonesia, catatan serta apresiasi bagus patut diberikan kepada para petenis merah putih tersebut.
Mereka mampu menunjukkan performa impresifnya selama tampil di babak kualifikasi.
Bertanding dilapangan A, Bali Beach Country Club, Nusa Dua, Bali, Ethan David Zapp yang baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke 17, meski telah berjuang habis-habisan ternyata kembali gagal menumbangkan unggulan ke 4, Shanker Heisnam setelah dipaksa menyerah dua set langsung.
Ethan yang Sabtu lalu (5/9) bersama Falentino Ali Da Costa tampil sebagai runner up ganda putra seri 4 M-15, dipaksa harus mengakui ketangguhan petenis dari India tersebut dengan 2-6 dan 3-6 dalam waktu 1,5 jam.
Selanjutnya kekalahan lain juga harus dialami oleh Ethan Jake Frans yang merupakan putra dari petenis wanita Indonesia Wyne Prakusya, saat menantang unggulan ke 7 dari Amerika Serikat, Stefan Menichella.
Walau masih berusia 14 tahun pada laga perdananya di M-15, Ethan Jake Frans ternyata mampu memaksa Stefan Menichella yang memiliki postur serta pengalaman bertanding lebih tinggi tersebut, harus bertarung habis-habisan selama 2 jam 4 menit, sebelum memastikan kemenangannya 7-6 tiebreak 3 dan 6-3.
Meskipun gagal melangkah ke babak utama seri ke 5 M-15, Ethan Jake Frans mengaku, cukup puas dengan penampilannya difinal kualifikasi saat menghadapi petenis mancanegara seperti Stefan Menichella yang memiliki tehnik maupun pengalaman bertanding serta peringkat ATP yang lebih tinggi.
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Jawa Pos
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