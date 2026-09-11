Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Jumat, 11 September 2026 | 21.22 WIB

Wimbledon Ambil Sikap Tegas terhadap Influencer Usai Kekacauan US Open Ganggu Pertandingan

Wimbledon ambil sikap tegas terhadap influencer usai kekacauan US Open (Instagram @businessbulls.in) - Image

Wimbledon ambil sikap tegas terhadap influencer usai kekacauan US Open (Instagram @businessbulls.in)

JawaPos.com – Wimbledon berencana memperketat aturan terhadap influencer dan pembuat konten setelah sejumlah gangguan penonton mencoreng penyelenggaraan US Open tahun ini.

Dilansir dari laman ESPN pada Rabu (9/9), All England Club tidak berencana menyediakan kategori akreditasi khusus bagi influencer serta akan menyita barang yang berpotensi mengganggu pertandingan, seperti lampu cincin.

Kebijakan tersebut diambil untuk menjaga ketertiban pertandingan dan mempertahankan suasana Wimbledon yang dikenal lebih tertata dibandingkan US Open.

Di US Open, pertandingan beberapa kali terganggu oleh penonton yang menggunakan pencahayaan terang untuk mengambil foto serta membuat kebisingan ketika poin berlangsung.

Sejumlah pemain, termasuk Coco Gauff dan Naomi Osaka, meminta penonton mematuhi etika tenis, sementara penyelenggara juga memasang pesan serupa melalui layar di sekitar lapangan.

US Open sebelumnya memberikan akreditasi resmi kepada sekitar 100 kreator konten selain jurnalis dan penyiar tradisional.

Wimbledon saat ini mengevaluasi berbagai kebijakannya, termasuk aturan yang berkaitan dengan media sosial, sebagai bagian dari tinjauan tahunan.

Perbedaan suasana antara kedua turnamen semakin terlihat setelah sejumlah pemain mengeluhkan kebisingan, pergerakan penonton selama poin, serta gangguan lain di US Open.

Wimbledon berharap aturan yang lebih ketat dapat mencegah masalah serupa dan memastikan pertandingan berlangsung dengan suasana yang lebih kondusif.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Juara Wimbledon 2026 Linda Noskova Ungkap 4 Persiapan Mental Demi Jaga Konsistensi Permainan di Lapangan Tenis - Image
Sports

Juara Wimbledon 2026 Linda Noskova Ungkap 4 Persiapan Mental Demi Jaga Konsistensi Permainan di Lapangan Tenis

Kamis, 30 Juli 2026 | 02.48 WIB

Jannik Sinner Pertahankan Gelar Wimbledon Usai Taklukkan Alexander Zverev dalam Final Sengit 4 Set - Image
Sepak Bola

Jannik Sinner Pertahankan Gelar Wimbledon Usai Taklukkan Alexander Zverev dalam Final Sengit 4 Set

Rabu, 15 Juli 2026 | 00.15 WIB

Gelar Grand Slam Pertama Linda Noskova untuk Mendiang Ibunda, Juara Wimbledon Termuda Sejak 2011 - Image
Sports

Gelar Grand Slam Pertama Linda Noskova untuk Mendiang Ibunda, Juara Wimbledon Termuda Sejak 2011

Senin, 13 Juli 2026 | 16.01 WIB

Terpopuler

Aris Sebut Dua Apartemennya Dipakai Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier Berselingkuh - Image
1

Aris Sebut Dua Apartemennya Dipakai Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier Berselingkuh

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

4

Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri

5

Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk di Liga Champions: Kans Boeren Amankan 3 Poin

6

Rombongan Badan Pangan Ditembaki di Papua Pegunungan, 3 Orang Tewas

7

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

8

Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang

9

Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

10

Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore