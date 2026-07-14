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Rabu, 15 Juli 2026 | 00.15 WIB

Jannik Sinner Pertahankan Gelar Wimbledon Usai Taklukkan Alexander Zverev dalam Final Sengit 4 Set

Jannik Sinner (Bein Sports) - Image

Jannik Sinner (Bein Sports)

JawaPos.com – Jannik Sinner berhasil mempertahankan gelar Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada final tunggal putra yang berlangsung di Centre Court.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (13/7), Petenis peringkat satu dunia itu meraih kemenangan dengan skor 6-7 (7-9), 7-6 (7-2), 6-3, dan 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung hampir empat jam. Hasil tersebut mengantarkan Sinner meraih gelar Grand Slam kelima sepanjang kariernya.

Kemenangan itu sekaligus menjadikan Sinner sebagai petenis putra pertama sejak Roger Federer pada 2007 yang mampu mempertahankan gelar Wimbledon. Meski sempat kehilangan set pertama melalui tie-break, petenis asal Italia tersebut mampu bangkit dan mengendalikan jalannya pertandingan.

Sinner tampil semakin dominan pada dua set terakhir dengan memanfaatkan peluang break servis secara efektif.

Keberhasilan Sinner tidak diraih dengan mudah karena Zverev memberikan perlawanan sengit sepanjang pertandingan. Petenis Jerman itu mencatatkan 17 ace dan beberapa kali menyulitkan lawannya melalui servis keras serta permainan dari garis belakang.

Namun, konsistensi Sinner dalam menghasilkan pukulan winner dan meminimalkan kesalahan sendiri menjadi faktor penentu kemenangan.

Selain mempertahankan gelar Wimbledon, Sinner juga menorehkan catatan impresif dengan memenangkan lima gelar Grand Slam sepanjang kariernya. 

Sinner menjadi pemain pertama sejak Federer pada 2003 yang menjuarai Wimbledon tanpa kehilangan satu gim servis di semifinal maupun final.

Sementara itu, Zverev tetap dapat berbangga setelah melanjutkan performa positifnya dengan mencapai final Wimbledon untuk pertama kalinya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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