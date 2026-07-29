Juara Wimbledon 2026 Linda Noskova Ungkap 4 Persiapan Mental Demi Jaga Konsistensi Permainan di Lapangan Tenis

Linda Noskova (Flashscore)
JawaPos.com – Juara Wimbledon 2026, Linda Noskova, mengungkapkan sejumlah prinsip yang membantunya meraih kesuksesan di lapangan.
Petenis asal Ceko itu menilai kekuatan mental menjadi faktor penting dalam menghadapi tekanan sepanjang musim.
Berikut 4 persiapan mental dan strategi yang diterapkan Noskova untuk menjaga performanya di level tertinggi, seperti dilansir dari laman Flashscore pada Rabu (29/7).
1. Mengandalkan Kekuatan Diri Sendiri
Noskova mengaku tidak menggunakan pelatih mental untuk membantunya menghadapi tekanan selama berkarier. Ia memilih membangun kepercayaan diri dengan mengandalkan kemampuan dan keyakinannya sendiri. Menurutnya, fokus pada diri sendiri menjadi cara paling sederhana sekaligus paling efektif untuk menjaga kestabilan mental.
2. Menerima Tekanan sebagai Bagian dari Kompetisi
Noskova mengakui bahwa hasil latihan yang kurang memuaskan atau kekalahan dalam pertandingan dapat memengaruhi emosinya. Namun, ia berusaha menerima kondisi tersebut sebagai bagian dari perjalanan seorang atlet profesional. Sikap itu membantunya segera bangkit dan kembali fokus menghadapi pertandingan berikutnya.
3. Tetap Tenang Menghadapi Sorotan Publik
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