Jessica Pegula Sukses Melaju ke Semifinal US Open 3 Kali Beruntun

JawaPos.com – Jessica Pegula berhasil bangkit dari ketertinggalan satu set dan satu break pada set ketiga untuk mengalahkan Emma Navarro 3-6, 6-4, 6-3 pada perempat final US Open di Stadion Arthur Ashe, New York.

Dilansir dari laman resmi WTA Tennis pada Rabu (9/9), Unggulan ketiga tersebut membutuhkan waktu 2 jam 21 menit untuk memastikan kemenangan sekaligus melaju ke semifinal US Open untuk tahun ketiga secara berturut-turut.

Pegula tampil kurang maksimal, terutama dalam servis, tetapi mampu mengatasi tekanan dan menemukan cara untuk membalikkan keadaan hingga mengamankan kemenangan atas unggulan ke-26 tersebut.

Baca Juga:Franco Morbidelli Resmi Tinggalkan VR46 dan Posisi Akan Digantikan oleh Nicolo Bulega

Pada set penentuan, Pegula sempat tertinggal satu break sebelum meningkatkan permainannya dan merebut kembali kendali pertandingan.

Pegula kemudian mematahkan servis Navarro untuk unggul 4-2 melalui pukulan backhand menyilang, sebelum memastikan kemenangan dengan servis kedua yang berkualitas pada gim terakhir.

Kemenangan tersebut menjadi kemenangan ke-50 Pegula di level tur pada 2026 sekaligus memperpanjang rekornya menjadi 5-0 atas Navarro.

Hasil ini juga mengantarkan Pegula ke semifinal Grand Slam keempat dalam kariernya setelah sebelumnya mencapai babak empat besar Australian Open tahun ini dan menjadi runner-up US Open 2024.

Di semifinal, Pegula akan menghadapi Aryna Sabalenka, lawan yang mengalahkannya pada final US Open 2024 dan semifinal US Open tahun lalu.