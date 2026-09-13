Aryna Sabalenka Tumbangkan Jessica Pegula untuk Memburu Gelar Ketiga Grand Slam US Open

JawaPos.com – Aryna Sabalenka kembali mengalahkan Jessica Pegula untuk melaju ke final US Open keempat berturut-turut setelah menang dua set langsung, 7-5, 6-2.

Dilansir dari laman Flashscore pada Sabtu (12/9), Unggulan teratas asal Belarus itu memastikan tempat di partai puncak setelah tampil dominan melalui servis kuat dan pukulan dasar yang agresif.

Kemenangan tersebut sekaligus menjaga peluang Sabalenka meraih gelar US Open untuk ketiga kalinya secara beruntun.

Sabalenka dan Pegula tampil ketat pada set pertama hingga kedudukan 6-5, sebelum Sabalenka memanfaatkan tekanan terhadap lawannya untuk merebut set tersebut.

Petenis Belarus berusia 28 tahun itu kemudian meningkatkan agresivitasnya pada set kedua dengan memanfaatkan servis kedua Pegula yang kurang efektif dan merebut dua break.

Sabalenka menutup pertandingan melalui pukulan forehand keras pada match point setelah mencatat tujuh ace dan 29 winner sepanjang laga.

Kemenangan ini menjadi keberhasilan ketiga Sabalenka mengalahkan Pegula dalam perjalanan menuju final US Open setelah sebelumnya menang pada 2024 dan 2025.