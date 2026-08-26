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Rabu, 26 Agustus 2026 | 18.01 WIB

Coco Gauff Bangkit dari Tangisan di Cincinnati, Juara Lagi setelah 2023

Coco Gauff bangkit setelah menangis di Cincinnati Open tahun lalu. Dia kembali menjadi juara setelah mengalahkan Jessica Pegula di final. (Instagram/ @cocogauff) - Image

Coco Gauff bangkit setelah menangis di Cincinnati Open tahun lalu. Dia kembali menjadi juara setelah mengalahkan Jessica Pegula di final. (Instagram/ @cocogauff)

JawaPos.com – Setahun lalu, Coco Gauff meninggalkan Cincinnati Open dengan air mata. Petenis Amerika Serikat berusia 22 tahun itu tersingkir di perempat final setelah dikalahkan Jasmine Paolini dari Italia.

”Saya benar-benar menangis di area parkir,” kata Gauff, yang kini menempati peringkat keempat dunia, seperti dikutip dari laman resmi WTA.

Setahun berselang, situasinya berubah. Gauff berhasil membawa pulang trofi juara setelah mengalahkan kompatriotnya sekaligus unggulan ketiga, Jessica Pegula, dengan skor 6-2, 6-4 kemarin (24/8).

Gelar tersebut menjadi yang kedua bagi Gauff di Cincinnati Open setelah sebelumnya juara pada 2023.

”Sungguh perbedaan besar yang bisa dibuat hanya dalam satu tahun. Saya bersyukur kepada Tuhan karena telah membantu saya melewatinya,” kata Gauff seperti dikutip dari The Tennis Letter.

Gelar tersebut menjadi modal berharga bagi Gauff menuju grand slam US Open yang dimulai pekan depan (31/8).

Kepercayaan dirinya semakin meningkat setelah memenangi 12 set beruntun hingga meraih gelar di Cincinnati.

”Saya merasa di setiap pertandingan, saya semakin percaya diri untuk mempercayai kerja keras dan latihan yang sudah saya lakukan,” tuturnya.

Sementara itu, dari sektor putra, petenis Prancis Arthur Fils merebut gelar Masters 1000 pertamanya setelah mengalahkan petenis tuan rumah Frances Tiafoe dengan skor 6-3, 1-6, 6-0.

Kemenangan tersebut mengakhiri penantian Prancis selama 12 tahun untuk kembali memiliki juara Masters 1000. Kali terakhir petenis Prancis menjuarai ajang tersebut adalah ketika Jo-Wilfried Tsonga menjadi kampiun di Toronto pada 2014.

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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