Aryna Sabalenka Rela Kehilangan Nomor 1 Dunia demi Three-Peat US Open

JawaPos.com - Aryna Sabalenka tak masalah jika harus kehilangan posisi nomor 1 dunia akhir pekan ini. Asalkan, petenis asal Belarus itu bisa mempertahankan gelar US Open, sekaligus mencatatkan three-peat atau tiga gelar secara beruntun di Flushing Meadows -lokasi US Open-.

“Saya akan dengan senang hati kehilangan peringkat nomor 1 dunia dan memenangkan US Open. Itu akan luar biasa. Three-peat, kedengarannya bagus,” kata Sabalenka seusai mengalahkan Linda Noskova 7-6, 3-6, 7-6 (7) pada babak perempat final US Open 2026, Rabu (9/9).

Sabalenka berada dalam ancaman Elena Rybakina yang menempati posisi kedua ranking WTA. Petenis 28 tahun itu dipastikan kehilangan posisi puncak jika Rybakina mengalahkan Qinwen Zheng dalam babak perempat final US Open 2026 dini hari tadi.

Pegula Menangkan Duel Triliuner Selanjutnya, Sabalenka akan menghadapi Jessica Pegula di semifinal. Pegula memastikan tempat setelah mengalahkan Emma Navarro 3-6, 6-4, 6-3. Sejumlah media menyebut laga tersebut sebagai “Battle of the Billionaires”.

Maklum, ayah Pegula, Terry Pegula, merupakan pengusaha minyak dan gas sekaligus pemilik tim NFL Buffalo Bills dan NHL Buffalo Sabres. Sementara ayah Navarro, Ben Navarro, adalah pendiri Sherman Financial Group. Jika digabung, kekayaan keluarga Pegula dan Navarro mencapai sekitar USD 15 miliar (sekitar Rp 263 triliun).

Bagi Pegula, pertemuan dengan Sabalenka di Flushing Meadows bukan hal baru. Keduanya pernah bertemu dalam final US Open 2024 dan semifinal edisi 2025. Hasilnya, Sabalenka memenangkan kedua pertandingan tersebut.

Aldila Terhenti di Perempat Final Sementara itu, langkah Aldila Sutjiadi bersama Erin Routliffe terhenti di perempat final ganda putri. Aldila/Erin kalah dari duo petenis tuan rumah yang mendapat wildcard, Robin Montgomery/Ashlyn Krueger, 6-7 (5), 3-6.

“Ash dan saya bermain bersama sejak junior. Saya rasa kami selalu tahu bahwa suatu hari nanti kami akan kembali ke sini dan menjadi penantang gelar,” kata Montgomery saat on-court interview setelah laga.