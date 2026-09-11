Global CEO Indonesia Golf Tournament 2026 Digelar Bulan Depan, Rayakan Satu Dekade Bangun Jejaring

ilustrasi golf
JawaPos.com - Yayasan Global CEO Indonesia akan menggelar 10th Anniversary Global CEO Indonesia Golf Tournament 2026 di Royale Jakarta Golf Club pada 10 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari peringatan satu dekade organisasi sekaligus ajang mempertemukan para pemimpin dari berbagai sektor.
Selain kompetisi olahraga, kegiatan tersebut dirancang sebagai ruang bagi CEO, direktur, komisaris, pengusaha, pejabat, dan pemimpin asosiasi untuk bertukar wawasan serta membangun jejaring dan peluang kolaborasi.
Ketua Umum Global CEO Indonesia, Trisya Suherman dalam keterangan tertulisnya mengatakan, perjalanan selama satu dekade dibangun melalui kepercayaan dan kolaborasi para anggota serta mitra.
“Sepuluh tahun perjalanan Global CEO Indonesia merupakan pencapaian yang lahir dari kepercayaan, kebersamaan, dan semangat kolaborasi seluruh anggota serta mitra kami. Melalui perayaan ini, kami ingin memperkuat posisi Global CEO Indonesia sebagai ekosistem yang mempertemukan para pemimpin kebijakan dan pelaku usaha untuk saling terhubung, bertumbuh, dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan dunia usaha serta perekonomian Indonesia,” ujar Trisya di Jakarta, Kamis (10/9).
Menurut Trisya, momentum satu dekade juga menjadi kesempatan untuk mengevaluasi perjalanan organisasi sekaligus menyiapkan program yang lebih relevan dan berdampak pada fase berikutnya.
Turnamen golf tersebut akan diikuti lebih dari 240 peserta dan berlangsung di 27 hole. Rangkaian acara dimulai dengan registrasi dan makan siang, dilanjutkan pengarahan pertandingan serta shotgun start pada pukul 13.00 WIB, sebelum ditutup dengan malam apresiasi.
Kepala Divisi CEO Golf Indonesia, Ben Ezra, mengatakan penyelenggaraan turnamen tidak hanya diarahkan sebagai kompetisi, tetapi juga sebagai ruang interaksi antarpemimpin.
“Kami mempersiapkan turnamen ini bukan sekadar sebagai ajang olahraga, tetapi sebagai momentum yang menghadirkan pengalaman, manfaat, dan nilai strategis bagi seluruh pihak yang terlibat. Dengan mengedepankan digital awareness, turnamen ini akan berlangsung di 27 hole dan melibatkan lebih dari 240 peserta, termasuk para pemimpin perusahaan, tamu VVIP, serta mitra sponsor,” jelas Ben Ezra.
Ia mengatakan golf dipilih karena memiliki nilai yang dinilai sejalan dengan kepemimpinan, seperti integritas, disiplin, strategi, sportivitas, dan kemampuan mengambil keputusan.
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