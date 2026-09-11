Dibuka Agum Gumelar, Turnamen Golf Piala Presiden Dimenangi Tim PPAU

Peserta turnamen golf Piala Presiden dalam rangka HUT ke-67 Pepabri, memukul bola di green hole 9 Ciputra Golf Surabaya, Kamis (10/9). (Narendra Prasetya/Jawa Pos)
JawaPos.com - Turnamen golf Piala Presiden dalam rangka HUT ke-67 Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI-Polri (Pepabri) sukses digelar di Ciputra Golf Surabaya, Surabaya, Kamis (10/9).
Dibuka oleh ketua umum DPP Pepabri Agum Gumelar, turnamen ini diikuti sekitar 145 pegolf.
Mereka berasal dari enam unsur berbeda, di antaranya Pepabri, Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD), Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Laut (PPAL), Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara (PPAU), Perhimpunan Purnawirawan Polri (PP Polri), dan Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI).
Tim PPAU akhirnya keluar sebagai juara dengan mengumpulkan total gross tim 398 pukulan.
Hanya berselisih satu striker dari tim PPAL yang jadi runner up dalam turnamen golf tahunan ini.
Tim PPAD berada di peringkat ketiga dengan total gross tim 404 pukulan.
Sementara, tim PP Polri, Pepabri, dan LVRI mengakhiri turnamen golf ini dengan status juara harapan 1, 2, dan 3.
Sedangkan di kategori individu Ari Sadewo meraih gelar Best Gross Overall dengan total gross 72 pukulan dan Adi Jumadi rebut Best Nett Overall dengan 74 pukulan.
Dalam pernyataannya, Agum menyebut turnamen golf ini digelar sebagai salah satu bentuk nyata kontribusi pengabdian purnawirawan TNI dan Polri kepada masyarakat.
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