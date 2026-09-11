Dibuka Agum Gumelar, Turnamen Golf Piala Presiden Dimenangi Tim PPAU

JawaPos.com - Turnamen golf Piala Presiden dalam rangka HUT ke-67 Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI-Polri (Pepabri) sukses digelar di Ciputra Golf Surabaya, Surabaya, Kamis (10/9).

Dibuka oleh ketua umum DPP Pepabri Agum Gumelar, turnamen ini diikuti sekitar 145 pegolf.

Mereka berasal dari enam unsur berbeda, di antaranya Pepabri, Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD), Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Laut (PPAL), Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara (PPAU), Perhimpunan Purnawirawan Polri (PP Polri), dan Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI).

Tim PPAU akhirnya keluar sebagai juara dengan mengumpulkan total gross tim 398 pukulan.

Hanya berselisih satu striker dari tim PPAL yang jadi runner up dalam turnamen golf tahunan ini.

Tim PPAD berada di peringkat ketiga dengan total gross tim 404 pukulan.

Baca Juga:Jagat Golf Tournament Galang Donasi untuk Pondok Pesantren

Sementara, tim PP Polri, Pepabri, dan LVRI mengakhiri turnamen golf ini dengan status juara harapan 1, 2, dan 3.

Sedangkan di kategori individu Ari Sadewo meraih gelar Best Gross Overall dengan total gross 72 pukulan dan Adi Jumadi rebut Best Nett Overall dengan 74 pukulan.