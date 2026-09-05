Bramantyo Juara di Bali, Lolos ke Grand Final Turkish Airlines World Cup di Turki

Pegolf asal Jakarta keluar sebagai juara kualifikasi Turkish Airlines World Golf Cup 2025 di Bali. (Istimewa)
JawaPos.com - Pegolf asal Jakarta Muhammad Bramantyo Andaru memastikan diri terbang ke Turki setelah juara kualifikasi Turkish Airlines World Golf Cup 2025 di Bali.
Bramantyo mencatat skor net 68 dalam laga yang digelar di New Kuta Golf & Ocean View, Pecatu, Kamis (3/9).
Hasil ini mengantarnya ke babak Grand Final 11th Turkish Airlines World Cup di Gloria Golf Club, Antalya, akhir Desember.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu yang telah menjadikan turnamen di Bali ini sukses besar. Selamat kepada pemenang kami, Muhammad Bramantyo Andaru. Kami mendoakan yang terbaik baginya saat berlaga di Turki,” ujar Celal Baykal, General Manager Turkish Airlines Indonesia.
Di belakang Bramantyo, posisi runner up ditempati Ketut Redina disusul Ida Bagus Surya Antara di peringkat ketiga.
Untuk kategori keterampilan, gelar Nearest to the Pin putra diraih Rishi Kumar. Sementara di putri, Doris Sim yang terbaik.
Sebelum Bali, kualifikasi juga sudah digelar di Damai Indah Golf PIK Course, Jakarta, pada 20 Agustus.
Alice Lesmana keluar sebagai juara dan berhak mewakili Jakarta ke grand final.
Ajang di New Kuta Golf ini merupakan seri ke-62 dari total 139 turnamen Turkish Airlines World Golf Cup tahun ini.
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Jawa Pos
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