Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Narendra Prasetya
Jumat, 11 September 2026 | 03.37 WIB

Jagat Golf Tournament Galang Donasi untuk Pondok Pesantren

Jagat Golf Tournament galang donasi untuk pondok pesantren. (Istimewa) - Image

Jagat Golf Tournament galang donasi untuk pondok pesantren. (Istimewa)

JawaPos.com - Tak sekadar olahraga, golf juga bisa untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Seperti yang digalang pada ajang Jagat Golf Tournament di Taman Dayu Golf Club & Resort, Pasuruan, 9 September.

Diikuti 225 peserta yang terbagi jadi dua shotgun, dari turnamen ini semua profit penyelenggaraan didonasikan ke pondok pesantren di Jatim, yakni Pondok Pesantren Hidayatus Salafiyah di Lawang dan Singosari.

”Sejak awal penyelenggaraan, kami bertujuan untuk charity. Kita di turnamen ini mengajak pegolf berbagi kepada sesama,” ucap Wahyu Setiono, Direktur PT Jagat Tribuna Sakti, penyelenggara turnamen golf ini.

Sebelumnya, ajang ini digelar di Finna Golf & Country Club di Pasuruan. Saat itu donasi mereka salurkan ke ponpes.

Wahyu menyebut, ke depannya mereka akan gelar ajang serupa lebih sering lagi.

Rencananya, Desember mendatang akan menggelar di Padang Golf Glantangan, Jember.

”Kami ingin menghidupkan golf di Jember lagi,” tambah pria asli Semarang, yang sekarang berdomisili di Kediri tersebut.

Wahyu membuka kemungkinan daerah-daerah yang lain di Jatim untuk menjadi tuan rumah turnamen golf berikutnya.

Turnamen golf itu tetap pertahankan aspek charity, seperti dua edisi perdana.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kevin Caesario Akbar Ukir Sejarah, Juara Ciputra Golfpreneur Tournament 2026 - Image
Sports

Kevin Caesario Akbar Ukir Sejarah, Juara Ciputra Golfpreneur Tournament 2026

Minggu, 30 Agustus 2026 | 15.59 WIB

Golf Armour Ajak Pegolf Nyaman Bermain Ikuti Rules PGA - Image
Sports

Golf Armour Ajak Pegolf Nyaman Bermain Ikuti Rules PGA

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 22.30 WIB

LeBron James Luncurkan Kanal YouTube Bertema Golf, Reuni Juara NBA 2016 Jadi Video Perdana - Image
Sports

LeBron James Luncurkan Kanal YouTube Bertema Golf, Reuni Juara NBA 2016 Jadi Video Perdana

Kamis, 20 Agustus 2026 | 00.05 WIB

Terpopuler

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar - Image
1

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

2

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

3

Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti

4

Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP

5

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

6

Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri

7

Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung

8

Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang

9

Prediksi Skor Crystal Palace vs Middlesbrough di Carabao Cup: The Boro Siap Permalukan Tuan Rumah

10

Polisi Sebut Human Error Dibalik Kecelakaan Maut BYD M6 yang Tewaskan Sekeluarga di Kembangan Jakbar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore