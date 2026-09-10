Jagat Golf Tournament Galang Donasi untuk Pondok Pesantren

JawaPos.com - Tak sekadar olahraga, golf juga bisa untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Seperti yang digalang pada ajang Jagat Golf Tournament di Taman Dayu Golf Club & Resort, Pasuruan, 9 September.

Diikuti 225 peserta yang terbagi jadi dua shotgun, dari turnamen ini semua profit penyelenggaraan didonasikan ke pondok pesantren di Jatim, yakni Pondok Pesantren Hidayatus Salafiyah di Lawang dan Singosari.

”Sejak awal penyelenggaraan, kami bertujuan untuk charity. Kita di turnamen ini mengajak pegolf berbagi kepada sesama,” ucap Wahyu Setiono, Direktur PT Jagat Tribuna Sakti, penyelenggara turnamen golf ini.

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Sebelumnya, ajang ini digelar di Finna Golf & Country Club di Pasuruan. Saat itu donasi mereka salurkan ke ponpes.

Wahyu menyebut, ke depannya mereka akan gelar ajang serupa lebih sering lagi.

Rencananya, Desember mendatang akan menggelar di Padang Golf Glantangan, Jember.

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”Kami ingin menghidupkan golf di Jember lagi,” tambah pria asli Semarang, yang sekarang berdomisili di Kediri tersebut.

Wahyu membuka kemungkinan daerah-daerah yang lain di Jatim untuk menjadi tuan rumah turnamen golf berikutnya.