Kevin Caesario Akbar Ukir Sejarah, Juara Ciputra Golfpreneur Tournament 2026

JawaPos.com - Pegolf Indonesia Kevin Caesario Akbar mengukir sejarah setelah menjadi juara Ciputra Golfpreneur Tournament 2026 di Damai Indah Golf, BSD Course, Tangerang Selatan, Sabtu (29/8). Kevin menjadi pegolf Indonesia pertama dalam 11 tahun terakhir yang berhasil mengangkat trofi juara turnamen putaran Asian Development Tour (ADT) tersebut.

Kemenangan itu terasa semakin istimewa karena diraih di hadapan publik sendiri. Kevin juga memastikan gelar juara dengan performa dominan setelah mengakhiri turnamen dengan skor total 25 di bawah par atau -25.

Ciputra Golfpreneur Tournament 2026 merupakan edisi ke-11 dari turnamen yang menjadi bagian dari rangkaian ADT. Bagi Kevin, keberhasilan tersebut sekaligus menjadi gelar juara ADT kedua sepanjang karier profesionalnya.

Gelar tersebut juga memiliki arti khusus karena menjadi kemenangan pertama Kevin dalam tiga tahun terakhir. Ia mampu menjaga konsistensi permainan sejak babak awal hingga putaran terakhir untuk bertahan di posisi teratas.

Sinyal kemenangan Kevin sudah terlihat sejak putaran pembuka. Ia langsung mencatatkan skor 9 di bawah par atau -9 yang menjadi modal kuat untuk menghadapi putaran-putaran berikutnya.

Start tersebut membuat Kevin memiliki fondasi permainan yang kuat sejak hari pertama. Kepercayaan dirinya kemudian terus terjaga ketika memasuki babak-babak selanjutnya.

Dukungan penonton juga menjadi bagian penting dalam perjalanan Kevin menuju gelar juara. Para pecinta golf Tanah Air mengikuti permainannya sejak awal hingga akhir dengan berjalan kaki dari satu titik ke titik lainnya untuk memberikan dukungan langsung.

Atmosfer dukungan tersebut hadir ketika Kevin bermain di hadapan publik Indonesia. Dukungan penonton membuat kemenangan di home course terasa semakin emosional bagi pegolf berusia profesional tersebut.

Kevin mampu mempertahankan posisinya di puncak klasemen hingga hari terakhir kompetisi. Performa konsisten tersebut membuat para pesaingnya harus mengejar dengan selisih skor yang cukup besar.