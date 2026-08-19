LeBron James Luncurkan Kanal YouTube Bertema Golf, Reuni Juara NBA 2016 Jadi Video Perdana

JawaPos.com - LeBron James memang dikenal sebagai pemain basket. Namun, dia justru mengambil tema golf saat meluncurkan kanal YouTube. Kanal golf ini menampilkan sisi-sisi LeBron di luar lapangan, tapi fokus utamanya pada golf.

“Ikuti perjalanan LeBron saat ia mengajak teman-teman dan penggemarnya menjelajahi berbagai lapangan golf terbaik di dunia,” demikian bunyi deskripsi video pertamanya seperti dikutip ESPN.

“Nikmati permainannya, serta cicipi hidangan lokal dan anggur yang lezat, sembari berbagi banyak tawa sepanjang perjalanan.”

LeBron memulai kanal baru tersebut dengan sebuah video berdurasi lebih dari 90 menit yang menampilkan reuni skuad Cleveland Cavaliers tahun 2016. Yakni dalam sebuah perjalanan golf ke Skotlandia yang berlangsung pada bulan Juni.

Tim Cavaliers tersebut pernah memenangkan kejuaraan NBA, sekaligus mengakhiri penantian gelar selama 52 tahun bagi kota Cleveland.