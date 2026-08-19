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Baskoro Yudho
Kamis, 20 Agustus 2026 | 00.05 WIB

LeBron James Luncurkan Kanal YouTube Bertema Golf, Reuni Juara NBA 2016 Jadi Video Perdana

LeBron James meluncurkan kanal YouTube bertema golf. Video perdana menampilkan reuni skuad Cleveland Cavaliers 2016 dalam perjalanan ke Skotlandia. (AP Photo/Nate Billings) - Image

LeBron James meluncurkan kanal YouTube bertema golf. Video perdana menampilkan reuni skuad Cleveland Cavaliers 2016 dalam perjalanan ke Skotlandia. (AP Photo/Nate Billings)

JawaPos.com - LeBron James memang dikenal sebagai pemain basket. Namun, dia justru mengambil tema golf saat meluncurkan kanal YouTube. Kanal golf ini menampilkan sisi-sisi LeBron di luar lapangan, tapi fokus utamanya pada golf.

“Ikuti perjalanan LeBron saat ia mengajak teman-teman dan penggemarnya menjelajahi berbagai lapangan golf terbaik di dunia,” demikian bunyi deskripsi video pertamanya seperti dikutip ESPN.

“Nikmati permainannya, serta cicipi hidangan lokal dan anggur yang lezat, sembari berbagi banyak tawa sepanjang perjalanan.”

LeBron memulai kanal baru tersebut dengan sebuah video berdurasi lebih dari 90 menit yang menampilkan reuni skuad Cleveland Cavaliers tahun 2016. Yakni dalam sebuah perjalanan golf ke Skotlandia yang berlangsung pada bulan Juni.

Tim Cavaliers tersebut pernah memenangkan kejuaraan NBA, sekaligus mengakhiri penantian gelar selama 52 tahun bagi kota Cleveland.

Di antara para pemain dari tim Cavaliers yang ikut dalam perjalanan tersebut adalah Kevin Love, J.R. Smith, Richard Jefferson, Tristan Thompson, dan Channing Frye. 

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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