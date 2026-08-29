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Narendra Prasetya
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 22.30 WIB

Golf Armour Ajak Pegolf Nyaman Bermain Ikuti Rules PGA

Agus Imansyah (kiri) dan Gus Alex (kanan) dalam Golf Armour Merah Putih Sprint Competition, di Bukit Darmo Golf (BDG), Surabaya, Jumat (28/8). (Narendra Prasetya/Jawa Pos) - Image

Agus Imansyah (kiri) dan Gus Alex (kanan) dalam Golf Armour Merah Putih Sprint Competition, di Bukit Darmo Golf (BDG), Surabaya, Jumat (28/8). (Narendra Prasetya/Jawa Pos)

JawaPos.com - Golf Armour Indonesia membiasakan pegolf bermain sesuai dengan aturan (rules) PGA. Salah satunya dalam turnamen yang mereka gelar di Bukit Darmo Golf (BDG), Surabaya, Jumat (28/8).

Pada ajang bertajuk Merah Putih Sprint Competition, pegolf diajari bermain tanpa arahan caddy, tidak boleh kring-kringan, wajib hole out, wajib call on, dan memakai bola yang sama ketika bermain dan putting.

Owner Golf Armour Terence Wibowo menyebut, pegolf sudah mulai nyaman bermain dengan aturan PGA.

Buktinya, jumlah yang mengikuti turnamen monthly medal Golf Armour itu makin banyak dibandingkan series pertama, bulan lalu. Dari 98 pegolf, series kedua diikuti sebanyak 135 pegolf.

"Ini feedback yang positif. Karena mereka lebih tertantang. Ternyata, bermain tidak diarahkan caddy, berangkat sendiri, mereka bisa. Untuk bermain dan lebih mikir di lapangan," kata Terence.

"Ketika mereka bermain golf dengan berpikir, strategi, dan di akhir berhasil, ternyata enak. Leganya bisa lebih lega lagi," tambah Terence.

Dia berharap, ke depan bisa lebih banyak lagi pegolf yang tertantang bermain sesuai aturan PGA

Daftar Pemenang Merah Putih Sprint Competition

FLIGHT A
1: Daffa Putera  73
2: Ghofur  75
3: Constantine Calvin   76

FLIGHT B
1: Rudi Hariono   85
2: Danendra    86
3: Alfian    87

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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