Golf Armour Ajak Pegolf Nyaman Bermain Ikuti Rules PGA

Agus Imansyah (kiri) dan Gus Alex (kanan) dalam Golf Armour Merah Putih Sprint Competition, di Bukit Darmo Golf (BDG), Surabaya, Jumat (28/8). (Narendra Prasetya/Jawa Pos)
JawaPos.com - Golf Armour Indonesia membiasakan pegolf bermain sesuai dengan aturan (rules) PGA. Salah satunya dalam turnamen yang mereka gelar di Bukit Darmo Golf (BDG), Surabaya, Jumat (28/8).
Pada ajang bertajuk Merah Putih Sprint Competition, pegolf diajari bermain tanpa arahan caddy, tidak boleh kring-kringan, wajib hole out, wajib call on, dan memakai bola yang sama ketika bermain dan putting.
Buktinya, jumlah yang mengikuti turnamen monthly medal Golf Armour itu makin banyak dibandingkan series pertama, bulan lalu. Dari 98 pegolf, series kedua diikuti sebanyak 135 pegolf.
"Ini feedback yang positif. Karena mereka lebih tertantang. Ternyata, bermain tidak diarahkan caddy, berangkat sendiri, mereka bisa. Untuk bermain dan lebih mikir di lapangan," kata Terence.
"Ketika mereka bermain golf dengan berpikir, strategi, dan di akhir berhasil, ternyata enak. Leganya bisa lebih lega lagi," tambah Terence.
Dia berharap, ke depan bisa lebih banyak lagi pegolf yang tertantang bermain sesuai aturan PGA.
FLIGHT A
1: Daffa Putera 73
2: Ghofur 75
3: Constantine Calvin 76
FLIGHT B
1: Rudi Hariono 85
2: Danendra 86
3: Alfian 87
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