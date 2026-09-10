Kevin Sanjaya Kenang Perjuangan di Audisi Bulu Tangkis, 1.601 Atlet Berebut Tiket

JawaPos.com - Kevin Sanjaya Sukamuljo ikut hadir di Audisi Umum PB Djarum 2026 Kudus yang dimulai Rabu (9/9) kemarin hingga Minggu (13/9) di GOR Djarum, Jati, Kudus. Mantan duet Marcus Fernaldi Gideon itu bernostalgia melihat perjuangan para peserta.

Kevin pertama kali mengikuti audisi tepat 20 tahun lalu, atau ketika masih berusia 11 tahun. Saat itu, GOR Djarum, Jati, baru saja diresmikan.

“Dulu saya pertama kali ikut audisi juga di sini. Tahun 2006 ya,” kata Kevin saat konferensi pers, Rabu (9/9).

“Ya senanglah bisa melihat lagi adik-adik kita semua dengan segala perjuangannya, sampai ada yang kalah menangis dan lain sebagainya. Pasti sangat nostalgia buat saya,” tutur sosok yang kini berusia 31 tahun itu.

Kevin juga terkesan melihat antusiasme peserta. Tercatat, 1.601 atlet dari berbagai penjuru Indonesia ambil bagian.

Nah, seluruh peserta akan menjalani seleksi secara bertahap. Mulai screening pada Rabu (9/9) dan Kamis (10/9). Pada fase ini, atlet akan diuji sesuai gender dan kategori usia lewat laga satu game 21 poin tanpa sistem deuce.

Peserta yang lolos kemudian melanjutkan ke tahap turnamen menggunakan sistem gugur. Mereka bersaing untuk mendapatkan Super Tiket menuju karantina.

“Setelah tahapan turnamen, mereka yang masuk semifinal di putra itu otomatis pasti lolos karantina. Untuk yang putri, di final,” kata Ketua Tim Pencari Bakat Audisi Umum PB Djarum, Sigit Budiarto.

Selain melalui hasil pertandingan, peluang lolos menuju karantina terbuka lewat jalur Super Tiket Pilihan Tim Pencari Bakat. Tiket tersebut diberikan kepada peserta yang dinilai memiliki potensi meski tidak mencapai semifinal atau final turnamen.