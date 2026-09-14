Tim Bulu Tangkis Indonesia Gelar Latihan Perdana di Tokyo Jelang Asian Games 2026

Tim bulu tangkis putra Indonesia saat menjalani latihan di Tokyo jelang Asian Games 2026. (PBSI)
JawaPos.com - Tim bulu tangkis Indonesia mulai memanaskan mesinnya jelang beraksi di Asian Games 2026.
Skuad Merah Putih menggelar latihan perdananya di NTT Central Taining Center, Chofu, Tokyo, Senin (14/9).
Tim bulu tangkis Indonesia telah bertolak ke Jepang sejak Minggu (13/9).
Fajar Alfian berangkat lebih awal karena akan melakukan pemusatan latihan terlebih dahulu selama tiga hari mulai Senin (14/9) hingga Rabu (16/9).
Kini, skuad Merah Putih telah menggelar latihan perdananya.
Fokus utama latihan perdana ini menyasar pemulihan kondisi fisik pemain sebelum laga resmi bergulir pada 20-29 September 2026 mendatang.
Pelatih tunggal putri Indonesia, Imam Tohari, mengungkapkan kondisi anak asuhnya terbilang sangat prima.
Ia menaikkan intensitas latihan kepada Putri Kusuma Wardani cs agar lebih siap saat pertandingan.
"Di hari pertama kondisi tunggal putri saya rasa sangat bagus semua. Makanya tadi intensitas latihannya sedikit saya naikkan agar hari-hari berikutnya semakin membaik," tutur Imam dalam keterangan resmi PBSI, Senin (14/9).
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona
Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China
Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka
Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022