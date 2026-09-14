Tim Bulu Tangkis Indonesia Gelar Latihan Perdana di Tokyo Jelang Asian Games 2026

JawaPos.com - Tim bulu tangkis Indonesia mulai memanaskan mesinnya jelang beraksi di Asian Games 2026.

Skuad Merah Putih menggelar latihan perdananya di NTT Central Taining Center, Chofu, Tokyo, Senin (14/9).

Tim bulu tangkis Indonesia telah bertolak ke Jepang sejak Minggu (13/9).

Fajar Alfian berangkat lebih awal karena akan melakukan pemusatan latihan terlebih dahulu selama tiga hari mulai Senin (14/9) hingga Rabu (16/9).

Kini, skuad Merah Putih telah menggelar latihan perdananya.

Fokus utama latihan perdana ini menyasar pemulihan kondisi fisik pemain sebelum laga resmi bergulir pada 20-29 September 2026 mendatang.

Pelatih tunggal putri Indonesia, Imam Tohari, mengungkapkan kondisi anak asuhnya terbilang sangat prima.

Ia menaikkan intensitas latihan kepada Putri Kusuma Wardani cs agar lebih siap saat pertandingan.