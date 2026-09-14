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Andika Rachmansyah
Selasa, 15 September 2026 | 05.35 WIB

Tim Bulu Tangkis Indonesia Gelar Latihan Perdana di Tokyo Jelang Asian Games 2026

Tim bulu tangkis putra Indonesia saat menjalani latihan di Tokyo jelang Asian Games 2026. (PBSI) - Image

Tim bulu tangkis putra Indonesia saat menjalani latihan di Tokyo jelang Asian Games 2026. (PBSI)

JawaPos.com - Tim bulu tangkis Indonesia mulai memanaskan mesinnya jelang beraksi di Asian Games 2026.

Skuad Merah Putih menggelar latihan perdananya di NTT Central Taining Center, Chofu, Tokyo, Senin (14/9).

Tim bulu tangkis Indonesia telah bertolak ke Jepang sejak Minggu (13/9).

Fajar Alfian berangkat lebih awal karena akan melakukan pemusatan latihan terlebih dahulu selama tiga hari mulai Senin (14/9) hingga Rabu (16/9).

Kini, skuad Merah Putih telah menggelar latihan perdananya.

Fokus utama latihan perdana ini menyasar pemulihan kondisi fisik pemain sebelum laga resmi bergulir pada 20-29 September 2026 mendatang.

Pelatih tunggal putri Indonesia, Imam Tohari, mengungkapkan kondisi anak asuhnya terbilang sangat prima.

Ia menaikkan intensitas latihan kepada Putri Kusuma Wardani cs agar lebih siap saat pertandingan.

"Di hari pertama kondisi tunggal putri saya rasa sangat bagus semua. Makanya tadi intensitas latihannya sedikit saya naikkan agar hari-hari berikutnya semakin membaik," tutur Imam dalam keterangan resmi PBSI, Senin (14/9).

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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