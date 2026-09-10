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Antara
Kamis, 10 September 2026 | 21.18 WIB

Sah jadi Petenis Nomor Satu Dunia, Elena Rybakina Ukir Sejarah untuk Kazakhstan

Elena Rybakina (Flashscore) - Image

Elena Rybakina (Flashscore)

JawaPos.com - Elena Rybakina mencatat sejarah baru bagi Kazakhstan dengan menjadi petenis nomor satu dunia setelah menundukkan Zheng Qinwen pada perempat final US Open 2026 di New York, Kamis WIB.

Kehilangan set pertama, Rybakina  balik menundukkan juara Olimpiade asal China itu dengan 3-6, 6-1, 6-4 dalam waktu dua jam 14 menit.

Rybakina ke semifinal US Open untuk pertama kali dan menyalip posisi Aryna Sabalenka di teratas dunia.

"Saya bangga sekali mewakili Kazakhstan," kata Rybakina seperti dikutip laman WTA.

Rybakina menjadi petenis ke-30 yang menduduki peringkat satu dunia sejak sistem peringkat diperkenalkan pada 1975. Ia juga petenis pertama  Kazakhstan yang mencapai posisi tertinggi putri dunia.

Rybakina melakukannya secara bertahap sejak akhir musim lalu ketika  menjuarai Ningbo pada Oktober sebelum menutup tahun itu dengan mengalahkan Sabalenka pada final WTA Finals di Riyadh.

Pada awal 2026, Rybakina kembali mengalahkan Sabalenka dalam perjalanan menjuarai Australian Open, dan lalu menjadi juara di Stuttgart pada April.

Rangkaian hasil itu membuat selisih poin Rybakina dari Sabalenka terus menipis. 

Pada akhir 2025, Sabalenka mengoleksi 9.870 poin atau dua kali lipat poin Rybakina yang mencapai 4.350 poin. Sembilan bulan kemudian, jarak tersebut menyusut menjadi hanya 414 poin.

Editor: Banu Adikara
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