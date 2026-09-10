Sah jadi Petenis Nomor Satu Dunia, Elena Rybakina Ukir Sejarah untuk Kazakhstan

JawaPos.com - Elena Rybakina mencatat sejarah baru bagi Kazakhstan dengan menjadi petenis nomor satu dunia setelah menundukkan Zheng Qinwen pada perempat final US Open 2026 di New York, Kamis WIB.

Kehilangan set pertama, Rybakina balik menundukkan juara Olimpiade asal China itu dengan 3-6, 6-1, 6-4 dalam waktu dua jam 14 menit.

Rybakina ke semifinal US Open untuk pertama kali dan menyalip posisi Aryna Sabalenka di teratas dunia.

"Saya bangga sekali mewakili Kazakhstan," kata Rybakina seperti dikutip laman WTA.

Rybakina menjadi petenis ke-30 yang menduduki peringkat satu dunia sejak sistem peringkat diperkenalkan pada 1975. Ia juga petenis pertama Kazakhstan yang mencapai posisi tertinggi putri dunia.

Rybakina melakukannya secara bertahap sejak akhir musim lalu ketika menjuarai Ningbo pada Oktober sebelum menutup tahun itu dengan mengalahkan Sabalenka pada final WTA Finals di Riyadh.

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Pada awal 2026, Rybakina kembali mengalahkan Sabalenka dalam perjalanan menjuarai Australian Open, dan lalu menjadi juara di Stuttgart pada April.

Rangkaian hasil itu membuat selisih poin Rybakina dari Sabalenka terus menipis.