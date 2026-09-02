Elena Rybakina Optimistis Tampil di US Open 2026 Setelah Berangsur Pulih dari Cedera

Elena Rybakina (Flashscore)
JawaPos.com – Elena Rybakina berpeluang tampil di US Open 2026 setelah menunjukkan perkembangan positif dalam proses pemulihan cedera pergelangan kaki.
Dilansir dari laman Flashscore pada Selasa (1/9), Petenis peringkat dua dunia tersebut mengalami cedera saat menghadapi Iga Swiatek pada pertandingan perempat final Cincinnati Open, 20 Agustus lalu, sehingga harus mengundurkan diri pada set pertama.
Meski sempat merasakan sakit saat berjalan selama beberapa hari, Rybakina kini optimistis kondisinya akan segera pulih.
Petenis Kazakhstan berusia 27 tahun itu mengatakan telah menjalani proses pemulihan secara hati-hati bersama timnya.
Rybakina mengaku yakin dengan keputusan terkait program latihan dan langkah pemulihan yang dilakukan setiap hari untuk menghindari risiko cedera lebih lanjut.
Rybakina berharap hanya membutuhkan beberapa hari lagi sebelum dapat kembali berada dalam kondisi terbaik untuk bertanding.
Rybakina menegaskan selalu ingin turun ke lapangan dalam kondisi siap, terutama karena US Open merupakan Grand Slam terakhir pada musim ini.
Peraih dua gelar Grand Slam tersebut menyatakan seluruh pemain tentu ingin berusaha tampil dan bersaing pada turnamen bergengsi tersebut.
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Jawa Pos
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